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華人參政遭打壓？ 華埠州眾議員參選人王鏑連署遭挑戰

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠州眾議員參選人王鏑連署遭DSA提告，他舉行記者會指DSA蓄意打壓華人參政。(...
華埠州眾議員參選人王鏑連署遭DSA提告，他舉行記者會指DSA蓄意打壓華人參政。(記者劉梓祁／攝影)

競逐曼哈頓華埠第65選區州眾議員的王鏑(Jay Jacky Wong)，於8日就其已遞交的民主黨初選連署遭遇法律挑戰舉行記者會，指提出挑戰者為紐約市民主社會主義者聯盟(NYC DSA)，並質疑此舉帶有明顯政治操作意味，意在透過法律程序增加對手負擔、影響選情。

王鏑表示，依照選舉程序，候選人在完成連署並向市選舉局提交後，其它陣營可在規定期限內提出異議。他已提交1825個連署簽名，遠高於法定500個門檻，儘管目前對方尚未具體列明反對原因，但他對於後續法律攻防有信心，將循法律途徑維護參選權利。

王鏑說，此次同遭挑戰者還包括參選的華裔律師張偉立(Wei-Li Tjong)和紐約災害跨宗教服務機構外展經理Lilah Mejia。他質疑，提出挑戰者並非隨機行動，而是有針對性地發動法律程序，背後具有政治意圖。

王鏑說，提出挑戰者為紐約市民主社會主義者聯盟成員Daniel Cheng，為台裔美國第一代移民、紐約大學社會學研究生，活躍於曼哈頓下城的DSA組織工作，也參與選舉動員與政治教育事務。而參與此次民主黨初選的六名候選人中，Illapa Sairitupac為民主社會主義者聯盟的活躍成員。

王鏑表示，華埠社區在過去多年中政治影響力起伏明顯，如今華人在本地的代表性已不如過去，此次法律挑戰若導致亞裔候選人被排除，將進一步壓縮華人在選區中的發聲空間。

出席記者會的華埠民主黨65D區領袖于金山聲援王鏑，指他現階段在連署與募款方面都表現穩健，參選基礎相對扎實。他表示，法律挑戰的實際效果往往在於消耗被挑戰者的時間與金錢成本，迫使候選人將資源轉移至法律攻防。

王鏑說，他不會因此改變選戰部署，仍將持續與選民接觸，推進競選工作。

亞裔 華裔 紐約市

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