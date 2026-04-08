經文處論壇：台灣在美科技產業供應鏈中的角色

與會嘉賓介紹，台灣在先進半導體、AI及其他科技製造業領域，均占據美國供應鏈中的重要位置。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處近日舉辦「台灣在美國高科技供應鏈中的角色：機會與挑戰」專題座談，來自國際關係學界、新聞界及多個友邦代表共80餘人到場。

座談會由經文處與紐約智庫「Network 20/20」聯合主辦，「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)亞洲研究員石可為(David Sacks)主持，對談嘉賓包括「外交關係協會」新興技術與國家安全講座教授兼數位與網路空間政策計畫主任Adam Segal、天普大學(Temple University)政治學教授兼「科技、民主與社會研究中心」還外資深研究員薛媖月(Roselyn Hsueh)和華府 智庫「資訊科技與創新基金會」(ITIF)全球創新政策副總裁Stephen Ezell。經文處處長李志強亦參加了座談。

李志強表示，目前全球超過90%的先進半導體由台灣製造，而美國則在品牌及科技創新方面具備優勢，美台雙方在高科技供應鏈上互惠互補。而隨著今年「台美投資備忘錄」和「對等貿易協定」的簽署，兩方在高科技領域的合作關係正在進一步制度化、穩健化發展。

Stephen Ezell介紹，台灣在先進半導體的封裝、測試領域均在全球供應鏈中扮演了重要角色，雖然各大國都在積極擴充產能，但台灣生產的成熟製程晶片目前仍占全球市場近五成。台灣在AI數據中心和邏輯半導體領域也為全球主導。

Adam Segal表示，台灣的地位並非單純的先進晶片製造基地。台灣製造的AI伺服器占全球90%的市場份額，17家美國AI公司在台灣設置了研發中心。在普通電子製造行業中，台灣生產的筆記本電腦也仍占全球市場的80%。此外，台灣的生物製藥行業以及國防生產中不可或缺的先進材料、無人機等製造業，亦在美國供應鏈中占據重要地位。

對於地緣政治與當前國際局勢對台灣高科技產業的影響，薛媖月表示，美國與台灣相互依存的供應鏈和市場是維護雙方共同利益的關鍵，只有繼續緊密合作，才能使各自的利益最大化。