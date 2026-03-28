銀行專業培訓結業 華埠人力中心助力

華埠人力中心與法拉盛銀行培育金融人才，八周培訓結業望助力就業。(CMP提供)

華埠人力中心(CMP)與法拉盛銀行(Flushing Bank)於27日聯合舉辦「金融服務與零售銀行培訓」畢業典禮，宣布為期八周的培訓項目結束；該計畫旨在為社區雙語人才提供進入銀行業所需的專業技能，協助學員提升就業競爭力並拓展職涯發展機會。

主辦單位表示，本次培訓自1月啟動，為免費課程，內容涵蓋銀行組織架構、營運模式、金融產品知識及客戶服務等核心領域，並由資深銀行從業人員授課；同時，人力中心亦提供履歷優化、面試技巧及求職指導等全方位就業支援，幫助學員順利銜接職場。

畢業典禮當日在曼哈頓華埠舉行，由人力中心董事兼法拉盛銀行助理副總裁劉慧華(Anne Louie)致開幕辭。華埠市議員馬泰(Christopher Marte)到場致詞，肯定該培訓計畫對促進本地人才發展及服務多元社區的作用。法拉盛銀行高級副總裁兼零售銀行總監Ling Xu說，雙方合作有助培養具備專業素養的金融人才，回應紐約市多元社區的需求。

典禮現場並向完成課程的學員頒發畢業證書，由課程講師Mauricio Carpio、法拉盛銀行代表Ling Xu及人力中心董事會副主席Hanson Johannsen共同頒發。學員分享了培訓期間的學習心得，其中往屆代表Summer Bei Yi Liu分享其進入銀行業的職場經驗，本屆學員Clara Hernandez及Yahnmaicos Reyes則講述學習歷程與收穫。

主辦單位表示，該項目特別針對英語與西班牙語雙語人士設計，致力於為紐約市培養符合市場需求的銀行專業人才，同時為優秀學員開拓更廣闊的職業發展平台。