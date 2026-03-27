威利點開發里程碑 全市首座足球場「Etihad Park」結構成形

位於皇后區威利點的全市首座專用足球場伊蒂哈德公園(Etihad Park)，場館結構已逐步成形，日前已封頂。(記者戴慈慧／攝影)

皇后區威利點(Willets Point)大型重建計畫迎來重要進展，紐約市 足球俱樂部(NYCFC)主場「伊蒂哈德公園(Etihad Park)」建設持續推進，場館結構已逐步成形。

該球場為紐約市首座專用足球場，位於花旗球場(Citi Field)對面，預計可容納約2萬5000名觀眾。工程於2024年12月動工，目前整體建設符合預期進度，預計將於2027年啟用，並配合美國職業足球大聯盟(MLS)賽季調整，在2027-2028賽季迎來首場比賽。

球場工程被視為威利點轉型計畫的關鍵一環。該區過去因基礎設施落後與環境汙染問題，長期被稱為「鐵三角」(Iron Triangle)，多年來發展停滯。如今透過市府與民間合作推動重建，整體計畫涵蓋住宅、學校、飯店與商業空間，試圖將該區轉型為多功能社區。

根據規畫，威利點未來將新增約2500戶住宅，包含大量可負擔住房、一所可容納650人的公立學校 ，以及公共開放空間與零售設施。整體開發被市府形容為紐約數十年來最大規模的可負擔住宅計畫之一。

隨著球場鋼構逐步完成，場館輪廓已開始在花旗球場旁顯現。開發團隊表示，未來數月將持續推進內部設施與周邊基礎建設，並計畫在正式啟用前舉行測試活動，以確保營運順利。

除作為職業足球主場外，伊蒂哈德公園也預計成為大型活動場地，包括承辦2028年洛杉磯奧運足球項目部分賽事，進一步提升皇后區在國際體育舞台的能見度。

威利點的轉型象徵紐約市都市更新方向的轉變，從過去以單一開發為主，轉向結合住房、就業與公共空間的整體規畫。隨著球場工程進入關鍵階段，未來幾年將是該區能否成功轉型的重要觀察期。