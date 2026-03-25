紐約市推小班制有挑戰 教育總監：9月前達標非常困難

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)日前在市議會預算初步聽證會上坦言，今年9月前達到80%班級符合小班制目標，「將會非常困難」。(取自市長辦公室)

旨在縮減紐約市 公立學校班級人數的「小班制」(class size law)自2022年通過以來，因執行困難而持續引發爭議。紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)24日於市議會預算聽證會上坦言，要在今年9月前讓80%的班級符合標準「將會非常困難」。目前全市達標率約為64%。

根據州法規定，至2026至2027學年，依年級不同，全市須有80%的班級人數降至20至25人，並最終全面達標；但在預算與校舍空間不足等限制下，市府推動進度遲緩。本學年雖達成約60%的初步目標，但係透過豁免包括八所特殊高中在內的多所高需求學校才得以實現。

薩謬思指出，小班制推動面臨兩大瓶頸，一是教室空間不足，二是教師人力短缺。市府目前傾向在現有校舍重新調整空間，增加可用教室，並已與學校建設局、工會及民選官員合作盤點資源，同時向各校校長發出問卷，了解實際需求。

財政方面，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)提出的初步預算案中，2027財年編列約5億4300萬元用於小班制，並預計在隨後幾年逐步提高至每年約9億4300萬元，成為教育支出重點之一。整體教育預算達380億元，占市府總支出近三成。

不過，部分市議員對於在既有校舍內騰出空間的做法表示憂慮，擔心可能壓縮藝術與戲劇等教學設施。市議員雷斯勒(Lincoln Restler)指出，降低班級人數固然重要，但不應以犧牲多元學習空間為代價，「這之間的矛盾仍未看到明確解方」。

面對執行壓力，小班制法案主要提案人、州參議員劉醇逸(John Liu)近期釋出彈性訊號。他向教育媒體表示，要求紐約市這個全美最大學區在短時間全面達標確實不切實際，建議將期限由原本兩年延長至四年，分階段達成70%、80%、90%至最終100%的目標。同時，預算監督機構公民預算委員會(Citizens Budget Commission)亦在聽證會書面證詞中呼籲，考量市府當前財政壓力，應適度放寬相關要求。