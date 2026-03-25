紐約市教育局發布學生使用AI指引 嚴禁師長用AI評分…

市教育總監賽繆爾斯近期發布了學生在課堂上使用人工智慧技術的最新指南。示意圖。(路透)

紐約市 教育總監賽繆爾斯(Kamar H. Samuels)近期發布了學生在課堂上使用人工智慧 (AI)技術的最新指南，他表示，儘管該指引旨在「賦能」教育工作者，但也強調「沒有任何工具」可以取代教師每天在課堂上所帶來的專業價值。

當局表示，教育工作者可以將AI用於腦力激盪與組織構思、創建某些形式的初稿、以及排程和文件格式的整理，但不應使用AI來評分、進行學生關懷與輔導工作、行為監控，以及制定個別化教育計畫(IEP)或504適應計畫等。

「這份指引旨在賦能教育者，幫助他們選擇能支持學生的工具，同時不影響安全或學術誠信，並教導孩子什麼時候、以及如何正確使用AI」，薩繆爾斯說道。

當局也提醒教育工作者與家長，在使用任何AI工具時，都依然需要依靠人類的判斷，且絕不可將學生的個人資訊輸入未經學校系統批准的AI程式中。

據悉，這份指引將分四個階段，從即日起至6月間推行；第一階段包括澄清現有的政策、列出禁止使用行為，以及提供反饋與建議的機會，後續階段將透過活動與線上研討會向學校員工與家長說明新指引、進行分析與修訂、舉行針對性培訓。最後，公校將出版AI使用手冊與資源，並制定校園AI使用的策略規畫與路線圖。

根據當前的指引，紐約市公校AI使用規則中代表嚴禁使用的紅區，包括針對學生進行的決策，如IEP與504計畫制定、評量與分數、行為監控與監視、學生關懷與輔導、課程規畫決定、以及資料保護；需謹慎使用的黃區方面，則有學生與學校資料等重要通訊的分享、教學材料翻譯及轉化、學生研究、探索及創意專案。

可使用範圍的綠區，包括課程構思、教學單元規畫、通訊草稿撰寫與修訂、非敏感資料的排程、格式整理與摘要、營運資料整理、非關鍵通訊的翻譯、為家庭與社群創建可及性資料、以及專業發展、準備與研究等；更多AI使用規範的資訊，可參考官網至schools.nyc.gov/about-us/vision-and-mission/guidance-on-artificial-intelligence。