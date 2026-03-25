紐約市教育局發布學生使用AI指引 嚴禁師長用AI評分…
紐約市教育總監賽繆爾斯(Kamar H. Samuels)近期發布了學生在課堂上使用人工智慧(AI)技術的最新指南，他表示，儘管該指引旨在「賦能」教育工作者，但也強調「沒有任何工具」可以取代教師每天在課堂上所帶來的專業價值。
當局表示，教育工作者可以將AI用於腦力激盪與組織構思、創建某些形式的初稿、以及排程和文件格式的整理，但不應使用AI來評分、進行學生關懷與輔導工作、行為監控，以及制定個別化教育計畫(IEP)或504適應計畫等。
「這份指引旨在賦能教育者，幫助他們選擇能支持學生的工具，同時不影響安全或學術誠信，並教導孩子什麼時候、以及如何正確使用AI」，薩繆爾斯說道。
當局也提醒教育工作者與家長，在使用任何AI工具時，都依然需要依靠人類的判斷，且絕不可將學生的個人資訊輸入未經學校系統批准的AI程式中。
據悉，這份指引將分四個階段，從即日起至6月間推行；第一階段包括澄清現有的政策、列出禁止使用行為，以及提供反饋與建議的機會，後續階段將透過活動與線上研討會向學校員工與家長說明新指引、進行分析與修訂、舉行針對性培訓。最後，公校將出版AI使用手冊與資源，並制定校園AI使用的策略規畫與路線圖。
根據當前的指引，紐約市公校AI使用規則中代表嚴禁使用的紅區，包括針對學生進行的決策，如IEP與504計畫制定、評量與分數、行為監控與監視、學生關懷與輔導、課程規畫決定、以及資料保護；需謹慎使用的黃區方面，則有學生與學校資料等重要通訊的分享、教學材料翻譯及轉化、學生研究、探索及創意專案。
可使用範圍的綠區，包括課程構思、教學單元規畫、通訊草稿撰寫與修訂、非敏感資料的排程、格式整理與摘要、營運資料整理、非關鍵通訊的翻譯、為家庭與社群創建可及性資料、以及專業發展、準備與研究等；更多AI使用規範的資訊，可參考官網至schools.nyc.gov/about-us/vision-and-mission/guidance-on-artificial-intelligence。
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