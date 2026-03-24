南布碌崙表彰傑出女性 華裔占半數

頒獎者與部分獲得表彰的華裔女性合影。(記者胡聲橋／攝影)

為慶祝婦女歷史月，紐約州 眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)22日在南布碌崙(布魯克林)舉辦年度傑出女性表彰活動，表彰對社區有重大影響的大約120位傑出女性，獲獎者中一半以上是華裔。

此次活動22日下午1時在位於布碌崙18大道8711號的號的義大利社區中心(FIAO)舉行。活動由寇頓幕僚長賀立寧主持，州眾議會第47選區領導人唐鳳巧(Nancy Tong)、49選區領導人謝曉瓊出席。

寇頓發言說，近年他們每年都舉辦這場傑出女性表彰活動，旨在向在座的每一位表示認可並致敬。他說，在這個社區裡有太多優秀的人，有太多女性在做著美好的事情。如果善行得到鼓勵，善的力量便會具有感染力，吸引更多人投身其中。

寇頓說，他多次感謝她們所做的一切，因為她們為社區做出了傑出的貢獻，希望每個人都能看到這些貢獻，並給予認可。他也期盼能有越來越多的人追隨她們的腳步，效仿她們所做的善舉，並學習她們所展現的才華。

莊文怡發言感謝獲得表彰者。她說能與大家並肩工作，共同致力於改善社區，她感到無比自豪。她說大家在社區中所開展的每一項工作，都承載著每一位居民的共同心願：讓社區變得安全、宜居，讓每一位居民都能在這裡安居樂業。正是為了實現這一願景，造福社區，眾多女性才辛勤工作，不斷進取。

寇頓與莊文怡當天向多個領域約120名傑出女性頒獎，其中華裔獲獎者超過60名。寇頓與莊文怡為獲獎者分別頒發了州眾議會和市議會的褒揚狀，並為每一名獲獎者獻上玫瑰花。