我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郎朗現身巴黎和外國博主鬥琴 還騰出1隻手玩魔方

又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

南布碌崙表彰傑出女性 華裔占半數

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
頒獎者與部分獲得表彰的華裔女性合影。(記者胡聲橋／攝影)
頒獎者與部分獲得表彰的華裔女性合影。(記者胡聲橋／攝影)

為慶祝婦女歷史月，紐約州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡(Susan Zhuang)22日在南布碌崙(布魯克林)舉辦年度傑出女性表彰活動，表彰對社區有重大影響的大約120位傑出女性，獲獎者中一半以上是華裔。

此次活動22日下午1時在位於布碌崙18大道8711號的號的義大利社區中心(FIAO)舉行。活動由寇頓幕僚長賀立寧主持，州眾議會第47選區領導人唐鳳巧(Nancy Tong)、49選區領導人謝曉瓊出席。

寇頓發言說，近年他們每年都舉辦這場傑出女性表彰活動，旨在向在座的每一位表示認可並致敬。他說，在這個社區裡有太多優秀的人，有太多女性在做著美好的事情。如果善行得到鼓勵，善的力量便會具有感染力，吸引更多人投身其中。

寇頓說，他多次感謝她們所做的一切，因為她們為社區做出了傑出的貢獻，希望每個人都能看到這些貢獻，並給予認可。他也期盼能有越來越多的人追隨她們的腳步，效仿她們所做的善舉，並學習她們所展現的才華。

莊文怡發言感謝獲得表彰者。她說能與大家並肩工作，共同致力於改善社區，她感到無比自豪。她說大家在社區中所開展的每一項工作，都承載著每一位居民的共同心願：讓社區變得安全、宜居，讓每一位居民都能在這裡安居樂業。正是為了實現這一願景，造福社區，眾多女性才辛勤工作，不斷進取。

寇頓與莊文怡當天向多個領域約120名傑出女性頒獎，其中華裔獲獎者超過60名。寇頓與莊文怡為獲獎者分別頒發了州眾議會和市議會的褒揚狀，並為每一名獲獎者獻上玫瑰花。

頒獎者與部分獲得表彰的華裔女性合影。(記者胡聲橋／攝影)
頒獎者與部分獲得表彰的華裔女性合影。(記者胡聲橋／攝影)

紐約州

上一則

紐約生存手冊／如何繞開拉瓜迪亞機場？美鐵、長巴可考慮

下一則

孟昭文爭取聯邦150萬經費 為法拉盛建YMC新址
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「突破1%」 莊文怡籲增撥長者服務預算

「突破1%」 莊文怡籲增撥長者服務預算
舊金山AAPI青年改變者徵選 3月27日截止提名

舊金山AAPI青年改變者徵選 3月27日截止提名
方樹強 表彰49選區年度女性郭春美

方樹強 表彰49選區年度女性郭春美
紐約台山聯誼會新春聯歡晚會 數百人歡聚一堂

紐約台山聯誼會新春聯歡晚會 數百人歡聚一堂

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒

美國主要機場安檢塞爆 排隊3小時引眾怒