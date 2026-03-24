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多項計畫6月到期 教育團體促列常態撥款

記者曹馨元／紐約報導
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教育倡導者呼籲市府應將多項即將於今年6月底屆滿的教育計畫經費常態化，避免關鍵服務因資金斷鏈而停擺。(圖片取自Rita Joseph官方X)
教育倡導者呼籲市府應將多項即將於今年6月底屆滿的教育計畫經費常態化，避免關鍵服務因資金斷鏈而停擺。(圖片取自Rita Joseph官方X)

多個教育權益組織23日在紐約市政廳前集會，呼籲市府應將多項即將於今年6月底屆滿的教育計畫經費「常態化」，避免包括移民家庭外展、心理健康及特殊教育在內的關鍵服務因資金斷鏈而停擺。

包括紐約兒童倡導會(Advocates for Children of New York)在內的主辦方表示，感謝市府在初步預算案中將學前特殊教育評估、暑期項目等納入常規預算，但仍有多項印象深遠的計畫有難以存續的風險。其中包括，取代傳統懲教方式的修復式正義(Restorative Justice)、幫助學生獲得實習機會的邊學邊做(Learning to Work)及移民家庭外展服務等。

到場聲援的市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)更提出幫扶邊緣化學生的一系列訴求，以彌補如今的資源不足。「這事關教育平權，更事關人的尊嚴」，約瑟夫表示，這也考驗著政府是否真正重視並服務於這座城市的每一位孩子。

在具體數字上，兒童倡導會政策總監萊文(Randi Levine)在隨後的預算聽證會上發表證詞，要求應撥款1億元以解決各年級特教服務提供者短缺的問題，並投入2000萬元擴大中高年級閱讀干預，同時各斥資800萬元聘請行為專家與英語學習者(ELL)教師。此外，建議提撥200萬元推動殘障學生出行訓練，並於五年內投入4億5000萬元改善校園無障礙設施，落實教育公平。

盡管增加撥款的呼聲不斷，但本次市府預算案已經因收支不均而備受質疑。此外，市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)也在預算聽證會上表示，按州府「小班制法案」(class size law)要求、於今年9月落實80%班級人數達標「將非常困難」；而市長曼達尼(Zohran Mamdani)在預算案中為此撥款近5億4300萬元，是教育領域的重點支出。

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