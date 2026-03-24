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紐約生存手冊／如何繞開拉瓜迪亞機場？美鐵、長巴可考慮

記者許君達／紐約報導
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拉瓜地亞機場在22日深夜撞擊事故後尚未全面恢復運營，附近的甘迺迪機場成為乘客的一個選項。(路透)
拉瓜地亞機場在22日深夜撞擊事故後尚未全面恢復運營，附近的甘迺迪機場成為乘客的一個選項。(路透)

紐約拉瓜地亞機場在發生致命撞擊事故後一度關閉，數百個航班被迫取消或轉至周邊機場備降。雖然拉瓜地亞機場已於23日下午重新開放一條通道，但由於飛機調度問題，每日航班尚須至少數日才能恢復到正常狀態。與此同時，全美各地主要機場的安檢通道仍然在大排長龍。雖然移民與海關執法局(ICE)探員已於23日開始進駐部分機場協助，但排隊問題仍未解決。

雙重因素為紐約人搭機出行製造了嚴重的障礙。如果近期不得不出行，則可嘗試以下替代方案：

•短途出行：美鐵、長巴、租車。

拉瓜地亞機場目前僅運營中短途航班，除東南和中部地區以外，美鐵(Amtrak)在東北地區的運營線路可覆蓋部分從拉瓜地亞機場出發的目的地。根據美鐵官網，近期美鐵東北走廊區域的票價相對平穩。其中24日和25日從紐約開往華府的普通列車單程票價普遍在80元至120元之間，但從26日起則普遍停留在150元至280元之間，或與部分飛機乘客選擇改乘火車所致。

美鐵除了能直接抵達東北地區主要城市外，還連結了多個主要區域機場，其中分別在紐瓦克和巴爾的摩機場專門設站，而前往費城和華府機場，則可直接轉乘當地公共交通抵達。如果紐約機場延誤嚴重，有長途飛行的乘客亦可考慮搭乘美鐵前往這些周邊大城市的機場搭機。除美鐵外，多人出行的乘客亦可選擇租車前往目的地、或周邊大型機場搭機，但由於紐約周邊收費公路較多，須注意租車行對於過路費的相關政策。此外，有出行需求但又不太追求時間和舒適度的乘客，也可考慮長途巴士。

•區域機場：長島威徹斯特也有機場且航班不少。

除甘迺迪、紐瓦克和拉瓜地亞三大樞紐機場外，紐約市周邊有定期航班運營的區域性機場還包括位於長島中部的伊斯利普機場(Islip)和位於威徹斯特郡的白原機場(White Plains)。其中，進駐伊斯利普機場的主要航空公司包括西南航空(Southwest)、捷藍航空(JetBlue)和微風航空(Breeze Airways)，目的地主要為佛州。西南航空每日還運營三班從伊斯利普飛往巴爾的摩的航班，巴爾的摩作為西南航空的區域性樞紐，擁有大量飛往全美各地的航線，從伊斯利普出發的乘客可在此轉機前往東部和中西部各大城市。

白原機場位於紐約市北部，擁有美航、達美、捷藍等航司進駐，直達航線網路同樣主要覆蓋佛州。與伊斯利普相似，美航和達美運營由白原飛往芝加哥、底特律、亞特蘭大、夏洛特等大型樞紐機場的航班，從白原起飛的乘客可在這些樞紐便捷地轉機飛往全美乃至世界各地。

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