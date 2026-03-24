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培育演藝新秀 華裔小姐競選報名起跑

【紐約訊】
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「第23屆美國華裔小姐競選」正在全美接受報名。圖為往屆優勝者。(主辦單位提供)
「第23屆美國華裔小姐競選」正在全美接受報名。圖為往屆優勝者。(主辦單位提供)

由美國華裔小姐選美會主辦的年度盛事—「第23屆美國華裔小姐競選」正在全美接受報名。

美國華裔小姐競選創立於2002年，至今已踏入第23屆。賽事不僅注重外在美，更強調內在修養、表達能力、自信氣質及多元才藝，讓每一位參賽者在舞台上全面發揮。

美國華裔小姐選美會營運總監阮建華表示，華裔小姐競選已由傳統選美逐步發展成為一個多元化的演藝培育平台，涵蓋舞台訓練、影視製作、品牌發展及國際交流等多方面機會，為參賽者未來進軍娛樂及媒體行業奠定基礎。同時，大會希望透過這個平台，讓更多華裔女性建立自信，展現才華，走向更廣闊的國際舞台。

多年來，美國華裔小姐競選培育出眾多優秀佳麗，在國際賽事及影視娛樂界屢創佳績。其中，2004年冠軍陳法拉曾奪得國際華裔小姐競選亞軍，其後進軍國際影壇，成為最具代表性的成功典範之一；2016年冠軍余思霆榮獲國際中華小姐競選冠軍，並加入TVB發展；2017年冠軍李思佳同樣奪得國際中華小姐競選冠軍；2018年冠軍吳雅珠則榮獲季軍，成績斐然。

本屆賽事參賽者須符合以下基本條件：年齡介乎16至27歲，合法居留美國，具高中或以上學歷，品格良好，且未婚及未曾生育。報名費方面，賽事設有早鳥優惠，於2026年4月30日前報名為200美元，其後至5月20日截止報名，費用為500美元。

主辦方表示期望透過公開招募，吸納來自全美各地的優秀華裔女性，讓更多具潛質的新星有機會登上舞台，發揮所長。

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