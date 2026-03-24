惠特尼博館雙年展聚焦「詭譎時代」56位藝術家登場

藝術家馬查多(Agosto Machado)作品「黃柳霜祭壇」(Anna May Wong(Altar))以華裔好萊塢傳奇影星Anna May Wong為主題，透過照片拼貼、玫瑰色披肩與熨鬥等物件並置，指涉過去社會對華人女性作為洗衣工的刻板印象。(記者范航瑜╱攝影)

惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)2026年雙年展(Whitney Biennial 2026)已開幕。本屆展覽集結56位藝術家與團體，雖未設明確主題，但策展人以「詭譎時代」(Weird Times)概括當下社會氛圍，探討藝術家如何衡量美國的影響力，以及自身與一個角色正在轉變中的國家的關係。

策展人葛雷羅(Marcela Guerrero)與索耶(Drew Sawyer)歷時一年，走訪全球超過300間藝術家工作室，足跡遍及檀香山、維也納、沙迦與聖保羅等城市，最終選出本屆參展名單。本屆藝術家背景多元，涵蓋不同文化與移民經驗，許多藝術家過去鮮少在紐約展出。從世代來看，多數藝術家屬千禧世代，近三分之一自我認同為酷兒。博物館館長羅斯柯夫(Scott Rothkopf)表示，本屆展覽未試圖簡化當下的複雜性，而是呈現藝術家感知中的世界，一個結構動盪、情緒強烈，同時仍蘊含可能性的現實。

華人與亞裔元素也在展覽中占有一席之地，從歷史人物到當代創作皆有所呈現。其中，藝術家馬查多 (Agosto Machado)作品「黃柳霜祭壇」(Anna May Wong(Altar))以華裔好萊塢傳奇影星黃柳霜為主題，透過照片拼貼、玫瑰色披肩與熨斗等物件並置，指涉過去社會對華人女性作為洗衣工的刻板印象。

亞裔藝術家的當代創作亦有呈現。來自布碌崙 (布魯克林)的藝術團體CFGNY，由華裔藝術家周丹尼爾(Daniel Chew，音譯)等人於2016年創立，透過裝置、雕塑與服裝等形式，探討「亞洲性」(Asian subjectivity)的多重面向。此次展出的「持續裂變生成新產物」(Continuous Fractures Generating New Yields, 2025)，以木板、半透明塑膠與鏡面等建材構成空間裝置，內部包含以「中國製造」商品負空間翻模而成的瓷器雕塑，以及布偶軟雕塑。作品藉由貿易歷史與商品流通，反思種族如何被分類與賦予意義，亦為觀察當代華裔藝術家如何回應全球化提供切入點。

惠特尼博物館成立於1930年，專注於收藏與展示20世紀至今的美國現當代藝術，長期扮演發掘新銳藝術家的重要平台。其年度重點展覽「惠特尼雙年展」更被視為觀察美國當代藝術發展的重要指標。