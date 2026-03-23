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森林小丘體育場經濟效益亮眼 噪音、堵車引民怨

記者高雲兒╱紐約報導
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最新一項經濟影響報告顯示，位於皇后區的森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)在2024年演出季期間創造約4250萬元經濟效益。(記者高雲兒／攝影)
最新一項經濟影響報告顯示，位於皇后區的森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)在2024年演出季期間創造約4250萬元經濟效益。(記者高雲兒／攝影)

最新一項經濟影響報告顯示，位於皇后區的森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)在2024年演出季期間創造約4250萬元經濟效益，為當地商業與就業帶來顯著成長。然而，在亮眼數據背後，場館長期引發的噪音、交通及社區管理爭議仍未平息，居民與場館之間的矛盾持續存在。

該報告由顧問公司Perch Advisors受委託進行，分析2024年共34場演唱會及4場其他活動對當地經濟的影響，並將場館形容為皇后區的重要「經濟引擎」。報告指出，觀眾在活動期間消費達2460萬元，為整體經濟效益的主要來源。

此外，場館亦直接向本地供應商及服務業支出約680萬元，涵蓋餐飲、設備租賃、保全及清潔服務等。多家森林小丘周邊餐廳進駐場內設攤，帶動「超在地」商業活動。調查顯示，79%的當地商家認為演出季對生意帶來正面影響，包括人流增加、銷售提升及就業機會擴大。

在就業方面，場館於2024年支持超過1100個工作機會，其中近半數由皇后區居民擔任，並發放約650萬元薪資。市府亦從場館銷售中獲得約200萬元稅收。

儘管如此，場館發展多年來亦伴隨居民不滿。部分住戶長期投訴演唱會期間的噪音問題，以及活動結束後大量人潮帶來的交通壅塞與環境壓力。相關爭議在2025年一度升級，當地居民組織森林小丘花園公司(Forest Hills Gardens Corporation)拒絕讓警方進入周邊私有道路，導致市警一度拒絕發放音響許可，場館演出面臨停擺風險。

最終，場館提出由私人保全負責周邊秩序管理的替代方案，才使演出得以繼續舉行。然而，該居民組織隨後對市府與警方提起訴訟，指控其侵犯私有道路權利，使爭議進一步法律化。

雖然該組織董事會已於去年底改選，新任成員表示將減少訴訟開支，但相關矛盾並未完全消除。部分居民仍認為，場館活動頻率與規模對社區生活造成持續干擾。場館管理方則表示，將持續與社區溝通，平衡活動發展與居民需求，並期待2026年演出季能在改善措施下順利推進。

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