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紐約生存手冊／撿到別人錢包據為己有 違法

記者胡聲橋／紐約報導
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在紐約州，將民眾遺失的錢包據為己有，屬於違法行為。(美聯社)
在紐約州，將民眾遺失的錢包據為己有，屬於違法行為。(美聯社)

市警察局最近通緝一名男子，稱一名中年男子在一家家得寶(Home depot)門店遺失了錢包，警探通過監控錄像發現，另一名男子在家得寶撿起遺失的錢包後，徒步逃離現場。因拾了一個別人遺失的錢包就遭警方通緝，一些民眾可能認為懲罰過大，但實際上，在紐約州，拿走別人掉在地上的錢包並占為己有是非法的，甚至可能涉及刑事處罰。

在紐約州，撿到價值20元或以上的財物並據為己有是不合法的，根據紐約州個人財產法，拾獲者有義務在十天內將財物交還給失主或交給警局。如果未能在十日內上繳，可能被控以非法占有他人財產罪(Larceny/Criminal Possession of Stolen Property)。

如果失物價值在1000元以下，這通常屬於輕罪(Misdemeanor)，最高可判處六個月監禁、罰款，或者兩者並罰；如果撿拾的財物價值超過1000元，有可能升級為重竊罪(Grand Larceny)，如果撿拾的財物價值低於20元，法律通常不強制要求上繳警察。

居民撿到失物後，如果認識失主，那應該直接歸還，否則必須將撿拾財物交到當地警察分局。在文中提到的案例中，因為被通緝男子是在特定建築或場所(此案是家得寶)內撿到了錢包，撿拾者也可以選擇將錢包交給家得寶的管理人員。就這個案例的情況看，被通緝者應該在撿拾錢包十日內未能將其上繳，而且錢包內的錢可能金額較大。

如果居民已將財物交給警察，且在法定期限內無人認領，撿拾者可以合法申請取得該財物的所有權。認領期限取決於財物的價值，通常為三個月至三年不等。

紐約州

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