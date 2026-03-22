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紐約亞洲藝術周登場 古今文物盛宴

記者劉梓祁╱紐約報導
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第17屆「紐約亞洲藝術周從即日起至27日舉行，匯集23家知名畫廊並聯合11家博物館與文化機構。(Asia Week New York提供)
第17屆「紐約亞洲藝術周從即日起至27日舉行，匯集23家知名畫廊並聯合11家博物館與文化機構。(Asia Week New York提供)

第17屆「紐約亞洲藝術周」(Asia Week New York)從即日起至27日(周五)舉行，匯集23家知名畫廊並聯合11家博物館與文化機構，以及佳士得(Christie's)、蘇富比(Sotheby's)等六大拍賣行，共同推出展覽、拍賣、策展講座及專題活動，涵蓋中國、印度、日本及東南亞藝術等。

據介紹，本屆展覽內容涵蓋古代佛教雕塑、明代瓷器、江戶時代版畫及當代韓國繪畫，全面呈現亞洲視覺文化的歷史演進；題材涉及日本文化中的貓、自然景觀、哲學思辨與時間流轉等，並以多元媒材呈現，包括日本竹藝、印度古典繪畫與宮廷器物、明清瓷器、浮世繪版畫、京都陶藝及古代佛教浮雕等。

同時，有多位亞洲藝術名家的作品參與，包括葛飾北齋(1760-1849)、川瀨巴水(1883-1957)、傅曉彤(1976年生)、已故藝術家Suki Seokyeong Kang(1977-2025)、王天德(1960年生)、田中佐次郎(1937年生)及金圭麟(1936-2021)等。

亞洲藝術周主席Margaret Gristina表示，本屆展出作品「極具觀賞性」，從古代文物到當代創作，充分展現亞洲藝術領域的韌性與活力。

活動期間將舉辦多場展覽、拍賣預展、博物館與學術機構講座及專題論壇，並於21日至22日舉行「開放日周末」(Open House Weekend)。在中國藝術方面，多家畫廊亦推出展覽。其中，Alisan Fine Arts將展出傅曉彤與王天德作品，兩位藝術家皆受中國山水畫傳統啟發，以自然為核心主題，並在材料運用上突破傳統水墨與宣紙的界限。

Ralph M. Chait Galleries則帶來中國瓷器及藝術品春季展，包括法華釉罐、外銷瓷紅釉碗及雕刻玉器等珍品。同時，Fu Qiumeng Fine Art策畫「觀想╱冥想：觀念與文化」展覽，探討東西方藝術如何表現內在靜觀與精神意識、Loewentheil中國攝影收藏(Loewentheil Photography of China Collection)則呈現「上海：百年攝影(1850–1950)」，回顧上海百年間攝影藝術的發展、Zetterquist Galleries則展出中國、越南與韓國陶瓷，重點呈現受明代瓷器影響的14至16世紀越南陶瓷藏品。

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