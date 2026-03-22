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曼達尼任命 韓裔預算專家李真掌市財政局

記者范航瑜╱紐約報導
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李真長期從事公共服務，是市政預算領域的專家，近期被曼達尼任命為市財政局局長。(本報檔案照)
李真長期從事公共服務，是市政預算領域的專家，近期被曼達尼任命為市財政局局長。(本報檔案照)

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)20日宣布，任命韓裔資深預算專家李真(Richard Lee)出任市財政局(Department of Finance，DOF)局長，負責監督該局每年逾500億元稅收、逾100萬處房產評估及市府100億元資金庫的運作，並在市政退休金與延遲補償計畫中提供財務建議。

市財政局負責執行市府稅收法規，並徵收維持各項市政服務運作的收入。曼達尼表示，當局在維持城市運作方面至關重要，市民子女能就讀公立學校、使用公園、垃圾得以清運，都仰賴該局所徵收的收入，「即使紐約正面臨嚴峻的財政危機，市府也不會削減市民依賴的基本服務，因此我任命李真出任新任局長。」

李真表示，在生活負擔危機之際，市民期待市府確保他們能留在所熱愛的城市成家立業，確保財政運作公平服務支撐城市的群體，包括勞工、移民、小商業者及各社區，「作為土生土長的紐約客及移民之子，我將帶領財政局邁向新階段，推動為全體市民帶來機會與尊嚴。」

李真今年43歲，成長於皇后區工薪移民家庭，畢業於布朗士科學高中，在卡內基梅隆大學取得政策和管理學士學位後，又在紐約大學獲得公共管理碩士。李真公共服務生涯始於亞平會(Asian Americans for Equality)，後曾擔任市議會財務處主任，為議員提供預算行動及其財政影響分析，並協助監督與評估各機構支出。此前，他還曾任皇后區區長辦公室預算主任，負責該辦公室的營運與資本預算編列。

李真與華裔妻子湯家怡有三個子女，目前居住於法拉盛。聯邦眾議員孟昭文表示，李真過去三年擔任市議會首席預算顧問，具備重要經驗，並將為市民努力工作，「我很高興看到一名皇后區居民出任此關鍵職務，並期待未來合作。州參議員劉醇逸也表示，李真在政府財政運作方面經驗豐富，能應對預算赤字預測及來自川普政府的不確定性，為財政局帶來經驗與領導力。

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