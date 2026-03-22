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民代促市府撥4600萬 修補路面坑洞

記者劉梓祁╱紐約報導
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市府多位議員施壓，要求曼達尼撥款4600萬元修補路面坑洞。(記者劉梓祁╱攝影)
市府多位議員施壓，要求曼達尼撥款4600萬元修補路面坑洞。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市議會多名領袖近日致函市長曼達尼(Zohran Mamdani)，要求市府額外撥款4600萬元，用於修復日益嚴重的道路坑洞問題，並擴大道路重鋪規模。

據「紐約郵報」，市議會議長梅寧(Julie Menin)、少數黨領袖卡爾(David Carr)及多數黨領袖阿布瑞(Shaun Abreu)近日聯名致函曼達尼及市交通局(DOT)局長弗林(Mike Flynn)，建議將即將於7月開始的新財政年度道路重鋪目標，在原有基礎上增加200哩車道里程，總量提升至1350哩。

三人在信中直言，「坦白說，這個冬天對道路而言可謂災難性的一季」。他們指出，長時間低於冰點的氣溫以及創紀錄的降雪量，包括歷來最嚴重的暴風雪之一，對紐約市道路造成嚴重破壞，導致坑洞問題惡化。

儘管如此，目前市府正與市議會就預算進行談判，且曼達尼已表示當前須填補高達54億元的預算缺口，同時還須推動其競選期間提出的免費公車等議程，財政壓力料持續存在。

幾位市議員估算，若增加200哩，總支出約為4600萬元。熱線311服務數據顯示，截至3月10日，紐約市今年已接獲超過1萬1300宗坑洞相關投訴，較2025年同期增加33%。同時，一名46歲男子於3月9日在皇后區Ozone Park自由大道(Liberty Avenue)騎乘電動滑板車時，因撞上路面坑洞而喪生。

市交通局表示，該局目前每年均達成或超越1100哩車道的鋪路目標，「相當於從紐約市延伸至邁阿密的距離」。當局強調，將繼續與市議會合作，在資源與政策優先事項上取得平衡，以服務全體紐約市民。

當局亦指出，目前道路維修人手已達歷史新高，截至2月27日共有976人，較疫情前2019年的864人增加。上周末起，當局啟動「全市坑洞修補行動」，動員逾80支施工隊，在指定日期集中填補數以千計的坑洞，以應對路況惡化問題。

此外，居住在皇后區的韓女士表示，目前路面坑洞問題仍然普遍，日常駕駛體驗明顯受影響，「開車時幾乎都要時刻留意路面情況，不斷減速、繞行，有時就像在玩排地雷遊戲一樣」。她說，這不僅增加駕駛壓力，也影響通行效率，對市府在道路維護與城市管理方面的表現感到失望。

紐約市 曼達尼

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