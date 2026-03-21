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大紐約客家會成立28周年 法拉盛百人同慶

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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大紐約客家會近日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉行創會28周年聯歡會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
大紐約客家會近日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉行創會28周年聯歡會。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

大紐約客家會近日在皇后區法拉盛喜來登酒店舉行創會28周年聯歡會，約200位鄉親與僑界人士齊聚一堂。

新任會長李惠萍在致詞時表示，自己來自屏東萬巒客家村，「是正統的客家女兒」，能在紐約接下會長一職深感榮幸，將承接前輩們多年耕耘所建立的成果，延續客家團結互助的精神，同時也積極思考在新的時代環境中，如何讓客家文化以更多元的形式傳承發展。文化活動的推動、社交交流的深化、鼓勵年輕世代參與客家文化傳承等，都將是未來努力的重要方向。

卸任會長鍾艾霖提到，大紐約客家會近年有兩個重要小組，一是推廣工藝與文化傳承的「薪傳師小組」，二是有年輕人參與的UN大會工作團隊。她說，不少年輕成員雖然學業、工作繁忙，仍主動投入籌備、開會與執行，成為會務運作的重要力量，希望在更多新血加入下，讓大紐約客家會未來更加茁壯。

國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀、駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、紐約文教中心主任王怡如等到場祝賀，肯定客家會長年推動文化傳承與服務社區的努力。孟昭文表示，法拉盛能成為今日繁榮多元的社區，離不開包括客家人在內的亞裔移民的長期努力與貢獻。

法拉盛 皇后區

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