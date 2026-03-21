取消電單車刑事罰單惹議 民代憂問責削弱引發安全疑慮

紐約市將停止對電單車(e-bike)與單車騎士輕微交通違規開具刑事傳票，引發民意代表熱議。圖為去年一騎士因闖紅燈遭攔查處罰。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布將自27日起停止對電單車(e-bike)與單車騎士輕微交通違規開具刑事傳票，改以民事罰單處理。這一新政被視為降低刑事化執法的重要轉向，新法尚未上路，便已引發民意代表對「問責是否削弱、街道安全是否受影響」的擔憂。

根據市府說明，未來騎士如涉及闖停車標誌、在人行道騎行等輕微違規，將不再面臨刑事傳票及出庭要求，而是比照汽車駕駛，以民事違規方式處理。市府同時表示，將由市交通局(DOT)推動外送員安全培訓計畫，並與市議會合作立法，加強對第三方外送平台的監管。

對此，皇后區法拉盛 市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，雖然民事執法工具仍然存在，但她關切政策調整是否可能影響執法力度。她指出，電單車與行人、長者及駕駛共用道路的情況普遍，「我經常接到選民反映，對危險騎行行為感到憂慮，這些行為確實帶來真實的公共安全風險。」她強調，希望政策改變不會導致對違規行為的問責減弱。

黃敏儀還認為，單靠執法並不足以解決問題，對市府推動安全培訓與平台監管表示支持。她指出，部分外送平台設定不切實際的配送時限，變相鼓勵騎士採取高風險行為，「這應是政策討論的重要一環」。

皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)在社群平台表示，市府在取消對騎士刑事處罰的同時，對汽車駕駛卻持續加強執法，「我們這些開車的人每天被超速攝像頭和不合理的限速標準罰款，這令人難以接受。」她指新政可能削弱對違規騎士的約束力。

此外，市議會保守派團體「常識核心小組」(Common Sense Caucus)發表聲明，批評市府政策削弱問責機制，認為無牌、未註冊的電單車騎士在街頭違規行駛卻難以受到有效懲處，與對駕駛人的嚴格執法形成對比，「這樣的政策公平性何在？」