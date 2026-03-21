中華愛心基金會將辦慈善晚宴 募款社區教育、青年獎學金

美國中華愛心基金會日前於法拉盛召開記者會，宣布將於5月2日舉行雙年度慈善晚宴。(記者高雲兒╱攝影)

美國中華愛心基金會(China AIDS Fund, Inc.，簡稱 CAF)將於5月2日舉行雙年度慈善晚宴。本次募款將全力投注於「社區教育」與「青年發展」項目，為亞裔學子開拓更多成長資源。

基金會主席方莉娜表示，2003年成立的該基金會，最初由多位醫師及社區僑領發起，旨在應對當時中國部分地區愛滋疫情引發的社會危機，尤其是救助因病失去雙親的孤兒。多年來，基金會透過設立圖書館、提供生活物資與獎學金，改寫了無數受災兒童的命運。

隨著時代變遷與中國社會條件改善，基金會近年來戰略性調整公益重心，將資源回流至美國本土，專注於服務紐約亞裔社區。儘管援助對象改變，但「守護兒童與青少年的未來」這一核心使命始終未變。

基金會目前推動的「暑期實習計畫」，旨在解決亞裔青少年對職涯規劃的迷茫感，透過與社區多元機構合作，安排學生進入政治、法律、金融、醫療及公共服務等核心領域實習。為了減輕學生負擔並鼓勵參與，基金會提供實習津貼，合作機構則負責導師制的指導。該基金會指出，這種模式不僅能讓學生累積實戰經驗，更能幫助他們在進入大學前建立自信，明確未來興趣所在。有興趣的民眾可點擊：www.chinaaidsfund.org/our-projects/scp2026/。

基金會每年也頒發獎學金。申請學生需透過簡報或演講，分享成長經歷與社會願景。入選者可獲得約3000元獎學金。

基金會強調，青年實習與獎學金是目前最重要的兩大支柱計畫，也是亞裔社區未來發展的基石。基金會呼籲各界企業、機構及熱心人士支持即將到來的5月慈善晚宴，集結社區力量，共同為紐約亞裔下一代創造更多跳板與可能。有興趣參加晚宴的民眾可點擊www.chinaaidsfund.org/gala-2026/。