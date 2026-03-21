參與公共討論 紐約華人教會成立倫理委員會

紐約基督教華人同工會20日宣布成立「倫理與宗教自由委員會」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約基督教華人同工會20日宣布成立「倫理與宗教自由委員會」，強調教會不應再缺席公共討論，未來將以更有組織的方式參與倫理與宗教自由相關議題。

主辦方表示，近年來涉及宗教自由、家庭倫理與公共政策的討論持續升溫，不同價值觀之間的張力愈發明顯。華人教會在面對社會議題時，往往缺乏整合的平台與清晰的回應機制，因此希望透過成立委員會，建立一個連結教會與社會的橋梁，讓信仰群體能在公共領域中發出更理性且有組織的聲音。

新成立的委員會隸屬於同工會職員會，目前由四名成員組成，包括同工會主席、委員會主席及兩名牧者，負責未來相關議題的策略規劃與推動。委員會主席陳熾牧師表示，過去教會在公共議題上多半採取較為保守或被動的態度，但在當前社會環境下，信徒需要具備辨識能力與公共參與意識，而非僅停留在個人信仰層面。

陳熾說「我們不是要做政治動員，而是希望幫助信徒在面對各種議題時，能夠清楚知道自己為什麼這樣看、這樣想。」他說委員會的角色是提供分析與對話的平台，而非為特定立場背書。

根據規畫，委員會未來將持續關注政策與法案發展，整理與倫理及宗教自由相關的資訊，供各教會參考，並整合不同堂會的意見，適時向政府部門反映；也將透過講座、座談與培訓等形式，提升信徒對公共事務的理解與參與能力。

在社區層面，委員會計畫舉辦公開講座與圓桌討論，探討宗教自由在美國憲法中的歷史與內涵，並釐清社會上對「政教分離」的不同理解。此外也將推動公民教育，鼓勵信徒參與投票與社區事務，甚至投入公共服務與基層治理。