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新博物館擴建完成 邀市民體驗世界級創作

記者范航瑜╱紐約報導
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原有旗艦館(左)由日本建築事務所SANAA設計，以其標誌性的不規則白色方盒堆疊聞名。而新館(右)則在視覺上與之形成互補。(記者范航瑜╱攝影)
原有旗艦館(左)由日本建築事務所SANAA設計，以其標誌性的不規則白色方盒堆疊聞名。而新館(右)則在視覺上與之形成互補。(記者范航瑜╱攝影)

位於曼哈頓下城包厘街(Bowery)的新博物館(New Museum)籌備多年的新館21日起開放。開幕首個周末，博物館將提供限時免費入場，邀請市民體驗這座由世界級建築師聯手打造的藝術新空間。

此次擴建最大的看點在於建築本身。原有的旗艦館由日本建築事務所SANAA設計，以其標誌性的不規則白色方盒堆疊聞名。而新館則由大都會建築事務所(OMA)合伙人重松象平(Shohei Shigematsu)與庫哈斯(Rem Koolhaas)設計，在視覺上與之形成互補。

擴建後，博物館的總展覽空間翻倍。館內新增三部大型電梯、一座連接各層的中庭樓梯，並在七樓升級了視野極佳的Sky Room。這種設計讓整座博物館從原來的「垂直孤島」變成了動線通透、與外部街道景觀深度融合的藝術社區。

館長菲利普斯(Lisa Phillips)說，該館成立近50年來，始終維持其作為當代藝術呈現與創作空間的定位。12萬平方呎新館舍代表了博物館對新藝術與新思想的投入。董事會主席布朗(James-Keith Brown)宣布，新館將以已故的路易斯(Toby Devan Lewis)命名，以表彰其對博物館的長期支持與貢獻。

開幕展覽「新人類：未來的記憶」(New Humans: Memories of the Future)占據擴建後的全部空間。該展覽匯集了200多位藝術家、作家、科學家、建築師與電影人的作品，探討科技與社會變遷如何影響「人類」概念。參展名單包括韓裔藝術先鋒安妮卡·易(Anicka Yi)等人的新作，並與培根(Francis Bacon)、達利(Salvador Dalí)以及池田龍雄(Tatsuo Ikeda)等20世紀藝術家的作品進行對話。

博物館每周四晚七至九時提供「隨心付費」時段。18歲及以下訪客、SNAP/EBT受益人及會員可免費入場。

新美術館自1977年創立之初，便確立了作為「活的實驗室」的獨特地位。與傳統百科全書式博物館不同，新美術館長期堅持「不建立永久性的歷史館藏」，而是將全部資源投入到「此時此刻」的藝術生產中。

開幕展覽「新人類：未來的記憶」(New Humans: Memories of ...
開幕展覽「新人類：未來的記憶」(New Humans: Memories of the Future)將占據擴建後的全部空間。該展覽匯集了200多位藝術家、作家、科學家、建築師與電影人的作品，重點探討科技與社會變遷如何影響「人類」概念。(博物館提供)

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