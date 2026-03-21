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市府招募監獄藝術家 鼓勵「曾受司法體系影響者」

記者劉梓祁╱紐約報導
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市府招募城區監獄藝術家，鼓勵「曾受司法體系影響者」參與。(NYC DDC提供)
市府招募城區監獄藝術家，鼓勵「曾受司法體系影響者」參與。(NYC DDC提供)

為推動具有爭議的「區域監獄」(Borough-Based Jails)計畫，紐約市設計與建設局(DDC)20日公布藝術家徵件意向書(RFEI)，徵求視覺藝術家為曼哈頓華埠、皇后區布朗士三處新建監獄設施設計並製作公共藝術作品。

此次徵件自即日啟動，截止時間4月20日下午5時，市府預計於今年夏季完成最終藝術家遴選。根據公告，市府將為三個監獄項目分別委託至少一名藝術家創作公共藝術作品，每處項目最高提供90萬元經費；入選藝術家除負責藝術概念設計外，也統籌作品製作、現場安裝及相關協調工作，並與設計建造團隊及多個政府部門合作完成整體項目。

市設計與建設局表示，經費分配中約20%為藝術家酬勞，60%至65%用於製作與安裝，5%至10%為行政開支，另有約10%作為預備金。此次徵件採兩階段甄選機制。第一階段將從提交意向書的申請者中篩選入圍名單，第二階段則從入圍藝術家中選出最終獲選者。未能最終中選但進入第二階段的藝術家，仍可獲500元補助。

當局指出，評選委員會將由相關市府部門代表、公共藝術專業人士及社區代表組成，但未有具體名單。藝術家須透過指定線上表格提交資料，包括個人聯絡信息、藝術家簡介與創作理念，以及過往作品圖片最多10件；網址：bit.ly/4cZSRvH。市府表示，此次徵件對所有視覺藝術家開放，並特別鼓勵曾受司法體系影響者參與申請。

本次涉及的三處項目分別位於華埠白街(White St.)125號、皇后區丘園(Kew Gardens)126街80-45號和布朗士南大道357號(357 Southern Boulevard)。其中曼哈頓設址毗鄰華埠社區，亦即外界長期關注的「華埠監獄」項目。

針對藝術家遴選，市府將於3月25日舉行線上說明會，向有意申請者介紹項目內容、甄選流程及相關要求，並提供問答環節。該說明會將以英語、西班牙語、粵語及普通話進行；連結為https://zoom.us/meeting/register/mpHer0w7QY21QVEFTLetRQ。

皇后區 布朗士

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