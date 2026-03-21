紐約春季強雷雨風險 顯著加劇

2026年春季氣溫異常走高，極可能導致往常於夏季才出現的破壞性風暴提前報到。(市長辦公室提供)

根據氣候研究機構「氣候中央」(Climate Central)最新發布的深度報告，受全球暖化影響，紐約州 的大氣結構正發生根本性轉變。研究人員分析了美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)自1979年來長達40多年的氣候數據，發現衡量大氣不穩定性的關鍵指標—「對流可用位能」(CAPE)在紐約及東北部地區呈現顯著上升趨勢。這項發現預示今年紐約出現強烈雷雨及極端天氣系統的潛在風險已達數十年來高點。

專家指出，2026年春季氣溫異常升高，極可能導致往常於夏季才出現的破壞性風暴提前報到。暖空氣如同一個不斷擴張的儲水箱，氣溫每升高一度，大氣能容納的水氣便隨之增加。這些積累的濕熱能量為雷雨系統提供了充足的「燃料」，不僅會顯著增加瞬時降雨量，更會轉化為猛烈的上升氣流，成為催生極端天氣事件的核心動力。

專家提醒，針對今年的具體氣候趨勢，紐約居民需特別防範「風暴季節移位」現象。原本在6月至8月盛夏時期常見的高強度對流天氣，今年預計從4月起便會頻繁出現。這類風暴具備更強的「爆發力」，極易演變成具破壞性的直線強風(Straight-line winds)、大顆粒冰雹，甚至降低局部龍捲風形成的環境門檻。這對於建築密度極高的紐約市 及其周邊社區而言，無疑構成了嚴峻的公共安全挑戰。

從經濟損失角度看，數據顯示強烈雷雨已成為全美最「燒錢」的自然災害之一。自1980年來，這類風暴占美國所有「十億元級氣候災難」近一半。僅在紐約州，從1980年到2024年間，已遭遇48場此類規模的嚴重風暴，累計造成的財產損失與經濟影響估計在20億至50億元之間。隨著2026年大氣能量進一步積累，單場風暴對老舊電力傳輸線路、建築物及交通基礎設施造成的壓力將持續擴大。

研究人員強調，雖然大氣不穩定度的提升並不代表每日都會有風暴發生，但整體環境確實正朝向極端化與不可預測化發展。紐約各社區與相關部門應針對今年可能提前到來的劇烈天氣，重新評估防災計畫並強化基礎設施韌性。