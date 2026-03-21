我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

紐約春季強雷雨風險 顯著加劇

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年春季氣溫異常走高，極可能導致往常於夏季才出現的破壞性風暴提前報到。(市長辦公室提供)
2026年春季氣溫異常走高，極可能導致往常於夏季才出現的破壞性風暴提前報到。(市長辦公室提供)

根據氣候研究機構「氣候中央」(Climate Central)最新發布的深度報告，受全球暖化影響，紐約州的大氣結構正發生根本性轉變。研究人員分析了美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)自1979年來長達40多年的氣候數據，發現衡量大氣不穩定性的關鍵指標—「對流可用位能」(CAPE)在紐約及東北部地區呈現顯著上升趨勢。這項發現預示今年紐約出現強烈雷雨及極端天氣系統的潛在風險已達數十年來高點。

專家指出，2026年春季氣溫異常升高，極可能導致往常於夏季才出現的破壞性風暴提前報到。暖空氣如同一個不斷擴張的儲水箱，氣溫每升高一度，大氣能容納的水氣便隨之增加。這些積累的濕熱能量為雷雨系統提供了充足的「燃料」，不僅會顯著增加瞬時降雨量，更會轉化為猛烈的上升氣流，成為催生極端天氣事件的核心動力。

 專家提醒，針對今年的具體氣候趨勢，紐約居民需特別防範「風暴季節移位」現象。原本在6月至8月盛夏時期常見的高強度對流天氣，今年預計從4月起便會頻繁出現。這類風暴具備更強的「爆發力」，極易演變成具破壞性的直線強風(Straight-line winds)、大顆粒冰雹，甚至降低局部龍捲風形成的環境門檻。這對於建築密度極高的紐約市及其周邊社區而言，無疑構成了嚴峻的公共安全挑戰。

從經濟損失角度看，數據顯示強烈雷雨已成為全美最「燒錢」的自然災害之一。自1980年來，這類風暴占美國所有「十億元級氣候災難」近一半。僅在紐約州，從1980年到2024年間，已遭遇48場此類規模的嚴重風暴，累計造成的財產損失與經濟影響估計在20億至50億元之間。隨著2026年大氣能量進一步積累，單場風暴對老舊電力傳輸線路、建築物及交通基礎設施造成的壓力將持續擴大。

研究人員強調，雖然大氣不穩定度的提升並不代表每日都會有風暴發生，但整體環境確實正朝向極端化與不可預測化發展。紐約各社區與相關部門應針對今年可能提前到來的劇烈天氣，重新評估防災計畫並強化基礎設施韌性。

紐約州 紐約市

上一則

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

下一則

紐約商家不得拒收現金 新法上路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

初春三月美西南部就110度高溫 恐成氣候變遷底下新常態

初春三月美西南部就110度高溫 恐成氣候變遷底下新常態
強烈風暴橫掃華府 氣溫驟降重回寒冬

強烈風暴橫掃華府 氣溫驟降重回寒冬
強風、豪雨、大雪 氣象機構：全美2億人面臨威脅

強風、豪雨、大雪 氣象機構：全美2億人面臨威脅
強烈Kona風暴侵襲夏威夷 各島備戰

強烈Kona風暴侵襲夏威夷 各島備戰

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光