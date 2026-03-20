3女連環作案 華埠珠寶店損失數萬

華埠珠寶店遭重竊，損失數萬元，三女連環作案波及多區。(NYPD提供)

紐約市 警方19日表示，三名女性嫌犯涉嫌於於本月9日在曼哈頓 華埠及布碌崙 (布魯克林)多地接連犯下重大竊盜(Grand Larceny)案，以「聲東擊西」的手法盜走珠寶，涉案金額合計逾4萬元；警方目前正通緝三人。

市警指出，首宗案件發生於當日下午約2時，地點位於曼哈頓堅尼路(Canal St.)253號、鄰近華埠及美國華人博物館(MoCA)一個街區的珠寶店「Catbird Jewelry Soho」。

三名嫌犯進入店內後，其中兩人主動與女店員交談吸引注意力，另一人趁機從未上鎖的展示櫃中取走價值約3萬1000元的珠寶，隨後迅速逃離現場，事件中沒有人員受傷。

數小時後，三人轉往布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)一帶作案。當晚約6時10分，她們進入北7街108號(108 North 7th Street)一間商店重施故伎，從櫃台展示櫃中竊走約7000元珠寶，隨後步行逃逸。約45分鐘後，三人又於北6街138號(138 North 6th Street)另一商店作案，以同樣手法盜走約3500元珠寶後逃離。

警方表示，三名嫌犯均為膚色較淺的女性；案件由市警華埠第五分局及第94分局共同調查。根據警方最新統計數據，市警五分局在截至15日的過去近一個月內，重大竊盜(Grand Larceny)案達50宗，與去年同期持平。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

華埠珠寶店遭重竊，損失數萬元，三女連環作案波及多區。(NYPD提供)