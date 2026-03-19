紐約擬推暗空法案 晚11時後強制關燈 減少光害護生態

紐約市在黑夜中閃耀的天際線已成為其標誌，但徹夜明燈也造成光汙染及能源浪費。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 在黑夜中閃耀的天際線已成為其標誌，但徹夜明燈也造成光汙染及能源浪費。州議會一項名為「暗空保護法案」(Dark Skies Protection Act)，擬要求全州境內多數戶外照明設備在晚間11時後關閉，以減少光害、保護野生動物及節能減碳。

這項立法草案由現曼哈頓 區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)任州參議員時提案，監管範圍涵蓋全州各地的戶外照明，從住宅區的強力投射燈、建築物向上照明，到商業用途的廣告看板。

根據草案內容，凡是不符合最新節能與散射標準的戶外燈具，除15分鐘內自動熄滅的感應裝置外，一律須在深夜11時後「熄燈」。此外，法案更引入了「遮蔽式」照明的概念，要求未來所有新安裝的燈具必須加裝遮蔽裝置，確保光線向下照射而非向天空散射。

不過，紐約不會因此而成為「斷電荒城」。法案列出了一系列豁免清單，包括機場導引燈、高速公路照明、施工現場等基於安全考量的照明，均不在限制之列。此外，節慶裝飾燈與低功率燈具亦可豁免，體育場館若有賽事進行，則允許延長照明至比賽結束。

支持者指出，紐約市處於大西洋候鳥遷徙的重要走廊上，但過度的人工強光會導致遷徙中的鳥類迷失方向、撞擊建築物甚至死亡。同時，減少非必要照明也能改善市民的睡眠品質並降低能源支出。

紐約並非全美首個嘗試「暗空」政策的地區。亞利桑那州的圖森市(Tucso)及旗桿市(Flagstaff)因鄰近重要天文台，早已行之有年。若紐約法案順利通過，預計將於2028年1月1日正式生效，讓業主有足夠時間更換設備或加裝定時裝置。

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