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地鐵延長資金被扣 MTA起訴川普政府

記者許君達／紐約報導
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MTA起訴聯邦政府，指控其扣押本已承諾撥付給第二大道地鐵延長線工程的聯邦資金近6000萬元，構成違約和行政違法。圖為已開工的第二大道地鐵隧道。(紐約州長辦公室提供)
MTA起訴聯邦政府，指控其扣押本已承諾撥付給第二大道地鐵延長線工程的聯邦資金近6000萬元，構成違約和行政違法。圖為已開工的第二大道地鐵隧道。(紐約州長辦公室提供)

大都會運輸署(MTA)17日起訴聯邦政府，指控其拒絕交付本已承諾給曼哈頓第二大道地鐵延長線工程的6000萬元聯邦資金，並會導致這項事關民生的重要基礎設施工程延宕。

根據訴狀，目前正在施工的第二大道地鐵延長線工程總預算約為69億元，其中拜登政府承諾為其負擔34億元，接近一半。然而從2025年10月起，川普治下的聯邦政府以審查工程是否遵循「反DEI政策」為由，凍結了聯邦資金的撥付，至今未予恢復。由於聯邦撥款採用報銷的方式支付，因此川普政府現已拖欠了超過5800萬元本已承諾的撥款，導致MTA「不得不從其他關鍵交通項目中調撥數百萬元以填補缺口」。

訴狀指，雖然項目方手頭尚有流動資金可保障施工持續，但如果聯邦方面繼續拖欠撥款，將影響下一階段工程的進程，從而導致工程延期、成本飆升。原告方指控川普政府凍結撥款的原因僅僅是因為與紐約州民主黨人的政治鬥爭，並指出，無論其真實動機為何，聯邦當局事實上已違反了合約。

受影響的第二大道地鐵延長線工程將從現有的終點站96街向北延伸至125街，與地鐵4/5/6線和北線鐵路(Metro North)的現有車站相互連通，路段內公設三個車站，主要服務曼哈頓最大的「地鐵荒漠」東哈林區，預計2032年完工。而根據州長霍楚(Kathy Hochul)此前公布的遠期規畫，該條地鐵未來還可能沿125街繼續向西延長，至曼哈頓西區的百老匯大道。目前，地鐵開挖的前置配套工程，包括公用設施遷移和盾構機組裝等，已開始進行，MTA原計畫今年3月開始下一階段工程的招標，該期工程內容包括首座車站的開挖，但由於聯邦拖延資金，招標和開工將被迫推遲。

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