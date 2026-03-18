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紐約滿街狗糞民怨激升 執法卻很無力

記者曹馨元／紐約報導
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市清潔局坦言，狗糞執法簡直是「不可能的任務」；去年，全市僅成功開出兩張罰單。(記者曹馨元／攝影)
市清潔局坦言，狗糞執法簡直是「不可能的任務」；去年，全市僅成功開出兩張罰單。(記者曹馨元／攝影)

隨著路面積雪消融，紐約街頭堆積的狗糞浮上檯面，民眾投訴量翻倍。而市清潔局(DSNY)官員卻於日前在預算聽證會上坦言，要對不清理狗糞的飼主罰款簡直是「不可能的任務」；去年，全市僅成功開出兩張罰單。

為了回應311專線的狗糞投訴，清潔局自2024年起在多個熱點社區展開「埋伏行動」。官員透露，執法人員曾花費三天在布朗士區的莫特海文(Mott Haven)守候，最終僅開出一張罰單。去年，該局更在全市多個社區進行為期一周的巡邏，結果竟是「零開單」。

代理清潔局長羅漢(Javier Lojan)表示，現行法律要求執法人員必須「當場抓獲」飼主遺留廢棄物的行為才能開罰，而執法人員在場時，飼主不清理的機率微乎其微。因此，2025全年度，市清潔局僅開出了兩張違反「剷屎官法」的傳票。

面對街頭亂象，多位民意代表紛紛表達不滿。布碌崙市議員奧塞(Chi Osse)在社群媒體上措辭激烈地要求飼主「撿起狗屎」；同為市議員的哈尼夫(Shahana Hanif)則拍攝教學影片，指導民眾正確清理流程。

為此，市清潔局亦透過廣告投放、教育外展來提醒狗狗主人他們的責任。「老實講，每個狗主人都知道應該怎麼做」，羅漢表示；相較於主人認知不足，狗糞危機更是責任感缺乏的結果。

紐約市早在1978年便通過了「剷屎官法」(Pooper Scooper Law)，違規者面臨最高250元的罰款。雖然針對飼主的處罰難執行，但清潔局今年已向未能保持人行道清潔的房東開出近9000張傳票，其中不乏因狗糞而導致的情況。

除了衛生問題，十年一見的暴雪也讓紐約市財政雪上加霜。羅漢表示，由於1月暴風雪及低溫影響，清潔局已申請追加1億元的除雪預算。

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