曼哈頓金融區的藝術亮點「FiDi Creatives」歡慶一周年

隨著FiDi Creatives邁入第二年，Mimi也準備讓空間從實驗走向更清晰的下一階段。除了持續與不同團隊合作，她也希望未來逐步發展更完整系列活動、藝術家支持方案，得以更明確回應空間初衷的創作計畫。(記者馬璿／攝影)

位於曼哈頓金融區的藝文空間「FiDi Creatives」本月15日迎來成立一周年，這個當初源自於「中年危機」的構想，在創辦人Mimi Lin與團隊不斷試錯、嘗試新可能的過程中，逐漸茁壯成人與人之間能在此連結的小天地。當日不僅會有多個品牌提供的抽獎禮包，也會有各式工作坊讓所有的與會者都能在其中找到不同的樂趣。

回憶起當初創立的初衷，Mimi雖說是源自於想跳脫枯燥的中年危機，是她想跳脫既有生活的私慾。但真正支撐它成形的，其實是她在金融區居住10餘年後，見證這一帶從純商業辦公區逐漸轉向住商混合的觀察。911事件後大型企業遷出，許多辦公空間被改建為住宅大樓，街上不只出現更多觀光客，也開始看見推著嬰兒車的家庭與居民。只是與居住人口增加形成對比的是，這一帶可供人接觸藝文的空間仍相對稀少。對她而言，金融區不該只是路過的地方，它也有孕育文化與社群的潛力。

音樂背景出身的Mimi，過去也常接觸不同形式的課程與創作活動，但她在嘗試後意識到，紐約許多與身心療癒、藝術相關的活動往往各自獨立存在，課程結束後，人與人之間卻未必真正建立連結。也因此，她開始萌生「若能有一個空間，將創作、表演、wellness與交流放在同一屋簷下」會是怎麼樣的體驗？在這個基礎之上，Mimi透過運用不同隔間，但仍有公共區域活動讓人能在較為親密的領域中自然相遇，也就此創造出另一種更貼近日常的場景。

不過從構想，到真正把空間做出來，中間的現實遠比她預期艱難。籌備期間遇上疫情，世界的腳步變慢，工程進度也延宕，原先預計四、五個月的裝修期，最後被拉長到約18個月。Mimi坦言，那段時間是她相當低潮的階段，不僅施工拖延，也付出遠高於預期的時間與金錢成本，讓她一度深陷自我懷疑。在理想與現實之間的差異，比起焦慮或放棄，Mimi選擇逆流而上。除了硬撐著把工程做完外，她將第一年的策略定調在場地租借，再慢慢測試不同活動形式與市場反應。「如果我沒辦法在現實跟理想之間平衡，我怎麼能夠談得到所謂的Support呢？」

之後，Mimi也逐漸發現，這個空間最珍貴的地方，或許正是它沒有被過早定型的彈性。她原先並未替FiDi Creatives設定單一功能，反而在不同使用者的加入後，看見空間不斷長出新的可能：小型表演、工作坊、冥想活動、社群聚會，甚至獨立電影放映，都在這裡找到合適的位置。「這也是我覺得最快樂的事情，我們像是一起在玩，雖然沒有賺什麼錢，但整個過程中都能感受到人跟人之間的連結與人性，這也是我一直在追求的感覺吧」。

隨著FiDi Creatives即將邁入第二年，Mimi也準備讓空間從實驗走向更清晰的下一階段。除了持續與不同團隊合作，她也希望未來逐步發展更完整系列活動、藝術家支持方案，得以更明確回應空間初衷的創作計畫。對她而言，第一年是摸索空間能長成什麼模樣，不過接下來她想做的，則是讓這個地方一步步長成她最初想像的畫面，使其在城市最忙碌的一角，留下人能停下來、相遇、創作與呼吸的第二個家。