婦女月…影集「柏青哥」原作者李珉真朗讀會 皇后學院登場

紐約州桂冠作家李珉真(Min Jin Lee)將與讀者分享她的創作歷程。(皇后學院提供，Hae Ran攝影)

為慶祝「婦女歷史月」(Women's History Month)，紐約市立大學皇后學院(Queens College)將於25日(周三)晚7時，在該校的勒弗拉克音樂廳(LeFrak Concert Hall)舉辦一場文學朗讀與座談會 。紐約州 桂冠作家(New York State Author Laureate)李珉真(Min Jin Lee)將親臨現場，與讀者分享她的創作歷程 。活動免費，主辦方建議民眾提前上網預約保留座位。

當晚的活動將由李珉真本人首先朗讀小說選段，之後，她將與嘉賓古岱爾(Julie Goodale)展開對談，深入探討她的寫作過程與職業生涯。座談會結束後，現場將舉辦酒會及作者簽書會 。屆時獨立書店Kew & Willow Books也將在現場設攤，提供李珉真的著作供讀者購買並請其簽名 。

李珉真為當代最有代表性的移民作家之一，她出生在韓國首爾，在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)長大，目前與家人居住在曼哈頓哈林區(Harlem)。她的小說「柏青哥」(Pachinko)探討了歷史、身分認同與歸屬感等議題，暢銷數百萬並享譽全球，還曾入圍美國國家圖書獎(National Book Award)決選名單，並被改編成在蘋果電視上廣受歡迎的電視劇。

李珉真曾獲2024年費茲傑羅文學傑出獎(The Fitzgerald Prize for Literary Excellence)、富川國際古川文學獎(Bucheon Diaspora Literary Award)等多項國際級獎項 。她也是古根漢基金會、哈佛大學拉德克利夫高等研究院和紐約藝術基金會(NYFA)的得獎研究員，並入選紐約藝術基金會及紐約州作家名人堂 。自2025年9月至2027年，李珉真被任命為紐約州桂冠作家(New York State Author Laureate)。

除了「柏青哥」外，她還著有小說「百萬富翁的免費食物」(Free Food for Millionaires)，她的第三部小說「美國補習班」(American Hagwon)將於今年9月出版，目前，她正在撰寫一部非虛構作品。

欲參加此免費活動的民眾，可上網預約，網址：KCA.NYC/MJL。