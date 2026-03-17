三麗鷗人氣旺 法拉盛天廣快閃店開幕排長龍

法拉盛天廣商城(Tangram)14日迎來三麗鷗(Sanrio)主題快閃店開幕，吸引大批社區民眾與各年齡層粉絲到場。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 天廣商城(Tangram)近日迎來三麗鷗(Sanrio)主題快閃店，吸引大批社區民眾與各年齡層粉絲到場。開幕首日，雖然活動開幕日定於上午10時向大眾正式開放，但不少住在附近的居民與年輕粉絲一清早便在商城門口排起長龍，開門前隊伍已延伸至街道，現場人頭攢動，氣氛十分熱絡。

此次快閃店是由天廣商城與生活品牌名創優品(MINISO)聯手推出，集結了Hello Kitty、美樂蒂(My Melody)及酷洛米(Kuromi)等多個人氣角色。店內布置以粉紅色調與卡通元素為主，並專門設置了角色展示區與拍照打卡點，吸引不少家長帶著孩子在購物之餘合影留念。市議員黃敏儀13日也特別到場參觀，並與三麗鷗背板拍照，與民同樂。

在採訪中，許多法拉盛居民表示三麗鷗角色是童年回憶，得知快閃店在家門口登場後特意前來。一位早起排隊的民眾提到，還沒開門門口就已經擠滿了人，足見這些經典角色的號召力。除了情懷，店內商品的定價也相當接地氣，不少精緻小件商品僅需幾元，許多生活用品甚至維持在個位數價格，對許多家庭消費者而言，多買幾樣作為小禮物也不會感到經濟負擔。

商場管理方表示，舉辦此類主題活動旨在為法拉盛社區帶來更多元化的休閒與消費選擇，特別是希望吸引更多家庭與年輕族群造訪。為配合開幕首日，現場還推出消費滿65元贈送限量Hello Kitty手提袋的優惠，數量有限。據悉，這間位於天廣商城的三麗鷗主題快閃店將持續營業至4月5日。

法拉盛天廣商城(Tangram)14日迎來三麗鷗(Sanrio)主題快閃店開幕，吸引大批社區民眾與各年齡層粉絲到場。(記者高雲兒╱攝影)

市議員黃敏儀13日也特別到場參觀，並與三麗鷗背板拍照，與民同樂。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛天廣商城(Tangram)14日迎來三麗鷗(Sanrio)主題快閃店開幕，吸引大批社區民眾與各年齡層粉絲到場。(記者高雲兒╱攝影)

店內布置以粉紅色調與卡通元素為主，並專門設置了角色展示區與拍照打卡點，吸引不少家長帶著孩子在購物之餘合影留念。(記者高雲兒╱攝影)