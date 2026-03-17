報稅季防騙 62分局詳細介紹常見手法
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紐約市警62分局16日在位於布碌崙(布魯克林)18大道的救世軍社區中心舉辦「公共安全講座」。該講座由州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳辦公室主持，62分局警員利用手冊、幻燈和影片等多種方式，向到場居民詳細介紹了各類預防犯罪的措施。
62分局共派出三名警員參加講座，由預防犯罪警員思克瑞(Nicholas Scorie)主講，現場有粵語翻譯。思克瑞警員就ATM取款詐騙、欺騙入室搶劫、珠寶詐騙、身分盜竊等幾種常見的詐騙犯罪詳細講解了相應的預防措施。思考瑞還在現場播放了犯罪現場重現的影片，並分發了預防犯罪行為的中文手冊。
適值報稅季，假冒國稅局(IRS)實施詐騙的案件不斷。思克瑞警告，騙子往往冒充國稅局探員，以稅務違規和逮捕相威脅，通過索要禮品卡和電匯轉帳等支付手段騙取錢財。他提醒居民，國稅局絕不會通過電話、電子郵件或短信聯繫納稅人並索要即時付款，更不可能以逮捕相威脅。如果民眾接到此類可疑來電，請立即掛斷，並向聯邦貿易委員會(FTC)舉報詐騙行為，也可以向當地警察局報案。
思克瑞還介紹了一種新型的AI詐騙術。騙子通過克隆親友的聲音，偽裝成受害者的親友，製造緊急情況的假象，要求立即受害者立即付錢。思克瑞認為，如遇這種情況，應在給錢之前掛斷電話，然後打電話給親友確認是否確有其事。
州參議員陳學理辦公室代表莫拉萊斯(Raymond Morales)在洗手間撿到一隻背包，他在現場將其歸還失主，並提醒在場居民不要給罪犯機會。他還根據自己多年的執法經驗提醒居民，居民外出時務必時刻留意周遭環境，注意身邊的變化，走路時不要低著頭，更不要看手機，這都是非常危險的。他還告訴居民要相信自己的直覺，如果在外出時突然感覺不對勁，就應警覺，留意觀察，避免成為受害者。
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