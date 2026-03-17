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報稅季防騙 62分局詳細介紹常見手法

記者胡聲橋／紐約報導
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市警62分局警員在布碌崙班森賀救世軍社區中心舉辦公共安全講座。(記者胡聲橋／攝影)
市警62分局警員在布碌崙班森賀救世軍社區中心舉辦公共安全講座。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市警62分局16日在位於布碌崙(布魯克林)18大道的救世軍社區中心舉辦「公共安全講座」。該講座由州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳辦公室主持，62分局警員利用手冊、幻燈和影片等多種方式，向到場居民詳細介紹了各類預防犯罪的措施。

市警62分局警員思克瑞在布碌崙班森賀救世軍社區中心舉辦公共安全講座現場播放預防詐...
市警62分局警員思克瑞在布碌崙班森賀救世軍社區中心舉辦公共安全講座現場播放預防詐騙的影片。(記者胡聲橋／攝影)

62分局共派出三名警員參加講座，由預防犯罪警員思克瑞(Nicholas Scorie)主講，現場有粵語翻譯。思克瑞警員就ATM取款詐騙、欺騙入室搶劫、珠寶詐騙、身分盜竊等幾種常見的詐騙犯罪詳細講解了相應的預防措施。思考瑞還在現場播放了犯罪現場重現的影片，並分發了預防犯罪行為的中文手冊。

適值報稅季，假冒國稅局(IRS)實施詐騙的案件不斷。思克瑞警告，騙子往往冒充國稅局探員，以稅務違規和逮捕相威脅，通過索要禮品卡和電匯轉帳等支付手段騙取錢財。他提醒居民，國稅局絕不會通過電話、電子郵件或短信聯繫納稅人並索要即時付款，更不可能以逮捕相威脅。如果民眾接到此類可疑來電，請立即掛斷，並向聯邦貿易委員會(FTC)舉報詐騙行為，也可以向當地警察局報案。

思克瑞還介紹了一種新型的AI詐騙術。騙子通過克隆親友的聲音，偽裝成受害者的親友，製造緊急情況的假象，要求立即受害者立即付錢。思克瑞認為，如遇這種情況，應在給錢之前掛斷電話，然後打電話給親友確認是否確有其事。

州參議員陳學理辦公室代表莫拉萊斯(Raymond Morales)在洗手間撿到一隻背包，他在現場將其歸還失主，並提醒在場居民不要給罪犯機會。他還根據自己多年的執法經驗提醒居民，居民外出時務必時刻留意周遭環境，注意身邊的變化，走路時不要低著頭，更不要看手機，這都是非常危險的。他還告訴居民要相信自己的直覺，如果在外出時突然感覺不對勁，就應警覺，留意觀察，避免成為受害者。

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