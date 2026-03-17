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大學申請何時開始準備？ 成績、活動哪個重要？

記者曹馨元／紐約報導
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儘管申請大學是11年級學生的功課，但準備過程卻可以十分漫長；多名資深升學專家認為，大學申請宜盡早關注。(美聯社)
儘管申請大學是11年級學生的功課，但準備過程卻可以十分漫長；多名資深升學專家認為，大學申請宜盡早關注。(美聯社)

儘管申請大學是11年級學生的功課，但準備過程卻可以十分漫長；大學申請應該何時開始準備？多名資深升學專家指出，大學申請宜盡早關注。

明日精英教育中心的Bella老師說，美國名校除成績外，也重視均衡的興趣發展；在初中甚至小學期間，可以鼓勵孩子多多探索體育、藝術等方面，如參與學校社團、自己成立社團甚至創業。在成長過程中多嘗試能讓孩子更明確自己想要就讀的專業方向，也能為個人履歷增色。

Sam Tutors執行官潘登及InnoBridge Institute總裁曾海倫則指出，興趣發展固然重要，但成績還是進入名校的敲門磚；尤其對於成績會在申請中提交的科目，需盡早開始打好基礎。

來勢洶洶的人工智慧(AI)革命是這個時代的旋律，也是大學申請的焦點。曾海倫表示，AI的核心與基礎是數學，因此孩子們的數學能力應重點培養。Bella老師則說，孩子若能借助AI工具發散創意，如用AI做音樂、視頻動畫等，則更能在申請中脫穎而出。

InGenius Prep首席教育官顧怡然指出，在AI時代，真實性更顯珍貴。對學生而言，AI可以作為工具使用，但不能代替思考；能脫穎而出的，反而是那些願意投入社區、與真實世界建立連結的學生。

而對於即將面臨大學申請的同學，如何擇校也是一門學問。不少專家均表示，學生應善用校內資源；學校升學顧問給出的意見往往更精準，學生也可以根據同校前一屆的申請結果來判斷自己的定位。升學輔助網站，如Naviance，也可作參考。

此外，就讀紐約最頂尖的特殊高中對升學有何利弊，向來是華人家長最關心的問題之一。幾位老師都表示，特殊高中的弊端是學生都太過優秀，要擠進第一梯隊可能更困難；不過，顧怡然說，她接觸的特殊高中學生確實在學術能力上極為突出，這些軟實力也終生受用，意義比大學申請更重大。潘登說，對於這些學生，不妨申請如芝加哥大學等不那麼熱門的名校，機會更大。

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