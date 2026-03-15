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工會反對單人駕駛 推立法保障地鐵列車長職位

記者范航瑜╱紐約報導
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列車長主要負責操作車門、確保乘客安全上下車，以及在列車上進行廣播通知。(取自MTA Flickr)
列車長主要負責操作車門、確保乘客安全上下車，以及在列車上進行廣播通知。(取自MTA Flickr)

代表紐約市地鐵員工的運輸工人工會(Transport Workers Union)的Local 100分會日前再次推動立法，希望將地鐵列車長(conductor)職位寫入法律，確保地鐵列車維持兩人編制。工會稱此舉將有益於乘客安全與應對突發情況，但此前類似的法案已因成本過高而遭州長否決。

工會領袖表示，預計MTA在即將進行的勞資合約談判中可能推動擴大單人駕駛，因此再次提出立法，希望以法律形式鎖定現狀，要求目前已有列車長的列車繼續保留該職位。

列車長主要負責操作車門、確保乘客安全上下車，以及在列車上進行廣播通知。目前紐約地鐵系統約有3600名列車長，其薪資與福利每年為MTA帶來約4億元支出。

州議會去年曾通過一項法案，要求所有列車都必須配備兩名工作人員，包括目前在低客流線路周末服務，或接駁列車等情況下未配備列車長的列車。該法案最終被州長霍楚(Kathy Hochul)否決。據估計，若法案生效，大都會交通署(Metropolitan Transportation Authority, MTA)需要為目前採用單人駕駛的列車增聘列車長，需增加約1000萬元成本。

工會主席薩穆爾森(John Samuelsen)在聲明中表示，多數乘客希望列車上繼續保留列車長。「乘客不願將自身安全交給機器人、人工智慧或純粹技術系統。」工會委託民調公司Honan Strategy Group調查了紐約市、北澤西及長島1517名乘客。結果顯示，87%的受訪者支持立法要求地鐵列車採用兩人編制，61%反對全系統改為單人駕駛。

調查亦顯示，86%的受訪者認為穿制服的列車長有助震懾犯罪，84%認為兩名工作人員在緊急情況下更為安全。MTA過去亦曾表彰列車長在照顧列車上突發不適乘客方面的作用。在出現「地鐵衝浪」(subway surfing)等危險情況時，列車長與司機也曾合作安全停車。

部分交通倡議者指出，現代訊號系統已能在極少人工干預下控制列車運行。例如目前安裝在7號線、L線以及皇后大道沿線部分E、M、F、R線上的新型訊號系統，均具備高度自動化能力。

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