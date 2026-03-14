紐約公共圖書館開放「紐約時報」免費讀 也有中文版

紐約公共圖書館開放「紐約時報」免費瀏覽，中文版亦可閱覽。(NYPL授權提供)

紐約公共圖書館(NYPL)宣布，即日起在全市各分館提供「紐約時報 」(The New York Times)網站的免費、無限量瀏覽服務，民眾無需登入帳號或持有圖書館卡，只要在館內連接圖書館Wi-Fi，或使用館內電腦，即可透過個人裝置直接閱讀完整內容；館方表示，中文版本也可同步瀏覽。

紐約公共圖書館表示，過去讀者雖可在分館閱讀「紐約時報」，但多僅限於紙本報紙或透過線上資料庫查閱，使用方式較為有限；如今只要在紐約公共圖書館88間分館及四所研究型圖書館內連接Wi-Fi，任何裝置均可直接打開NYTimes.com瀏覽完整內容，以提升讀者取得新聞與資訊的便利性。

據館方介紹，此次開放的內容涵蓋「紐約時報」網站多項服務，包括所有新聞報導(含播客與音頻新聞)、Cooking烹飪專區全部食譜與內容、體育媒體The Athletic的完整報導、產品評測平台Wirecutter，以及大部分每日益智遊戲。此外，讀者還可查閱自1851年至今的新聞文章檔案，以及1851年至2002年的數位報紙影像版本TimesMachine。

同時，「紐約時報」的兩個非英語版本，中文與西班牙文版也可透過此服務閱讀。公共圖書館分館總監班農(Brian Bannon)表示，為市民提供免費且直接的本地、全國及全球新聞資訊，意在推動終身學習理念、促進知識傳播並強化社區概念，持續推動紐約成為「世界閱讀之都」。

圖書館指出，若讀者使用館內電腦，仍需持有紐約公共圖書館卡，而圖書館卡可免費申請，民眾可在線申請或前往就近分館辦理。

紐約公共圖書館表示，此項服務旨在縮小部分社區面臨的「數位落差」。統計顯示，布朗士(Bronx)區約四分之一家庭缺乏寬頻網路，約三分之一居民家中沒有電腦；曼哈頓 約15%的家庭沒有寬頻網路，而史泰登島 (Staten Island)則僅設有24處公共電腦中心，為全市最少。