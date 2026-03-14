開放退伍軍人及殘障者 申請流動食品攤售執照

紐約市衛生局13日宣布開始接受美國退伍軍人和殘障人士申請加入流動食品攤售監管執照的候補名單。圖為曼哈頓街頭的一個食品攤檔。(路透)

紐約市 衛生局13日宣布，開始接受美國退伍軍人和殘障人士申請加入流動食品攤售監管執照的候補名單。這是紐約市2023年啟用流動食品攤售監管執照以來，首次重新開放監管執照候補名單申請。此次增加開放名額，將在維持公共衛生嚴格標準的同時，擴大流動食品攤售許可證的申請渠道。

紐約市目前有超過5800位食品攤販持有經營許可證，其中包括約120張頒發給退伍軍人和殘障人士的許可證。旨在落實「2021年第18號地方法」的食品攤售監管執照計畫啟動於2023年，它改變了流動食品攤販獲得全年許可證的方式，增加了許可證的可發放數量。攤販必須持有監管執照，才能申請新的全年許可證。監管執照僅向候補名單上的人員發放。如需加入候補名單，販售者必須持有流動食品攤售執照；這種執照允許持有人在任何持有許可證的食品販售攤位上工作。

紐約市約有1300位食品攤販持有允許其隨時申請全年許可證的監管執照，其中包括約100位持有美國退伍軍人和殘障人士監管執照的攤販。根據近期頒布的地方法規，紐約市衛生局將從7月1日起的五年中，每年頒發2200張監管執照。13日開放申請後，將增加300位退伍軍人和殘障人士加入監管執照候補名單的機會。

加入流動食品攤售監管執照候補名單的申請現已面向身有服役相關殘障的美國退伍軍人、有殘障證明且符合資格條件的殘障人士以及身無殘障的美國退伍軍人開放。欲申請加入流動食品攤售監管執照候補名單，可造訪 nyc.gov/health/mobilefood 或致電311索取申請表。申請人須年滿18歲並持有當前有效的流動食品攤售許可證(有別於監管執照)，才能加入候補名單。

獲取流動食品攤售許可證(mobile food vendor license)的申請不存在候補名單。欲取得許可證，必須提交申請、支付所需費用(美國退伍軍人申請免費)，並完成流動食品攤販的食品安全課程。