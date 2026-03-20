台藝術家何珈寧個展 透過「玉色攀岩石」寓意移民經驗

台灣藝術家何珈寧(Jennifer Chia-Ling Ho)的全新個展「Gateway(repaved)」，正是運用英文單字卡、攀岩石等元素探討自身移民歷程的藝術呈現。(記者馬璿／攝影)

在職業、生活品質與教育中向上攀爬是人的本性，而為了在全新的環境中生存、往上爬，「語言」這項工具便成為不可或缺的存在。台灣藝術家何珈寧(Jennifer Chia-Ling Ho)的全新個展「Gateway(repaved)」，正是運用英文單字卡、攀岩石等元素探討自身移民歷程的藝術呈現。而那些穩固她往上爬的基礎，也與她的根源有關，象徵「若非過去的累積，將不會成就如今的我」意象。

何珈寧於2月27日至3月27日在布碌崙 (布魯克林)NARS Foundation舉辦的展覽，以「攀爬」為主要意象，在牆面上安裝數個由蜂蠟與黏土製成的玉色攀岩石，嵌入牆面的鐵鍊上則是連接一連串的GRE單字，讓眾多駐足的觀者忍不住湊近討論單字的意涵。這些英文詞彙背後隱藏的，是無數台灣人的共同經驗，那些學校的課綱和家長的耳提面命，也是曾經何珈寧人生中的重要箴言。「『為了未來的發展，你必須要學好英文』，這件事情超越純粹溝通，也不只是一個溝通的工具而已，甚至已經變成展現社交生活的方式」。

台灣藝術家何珈寧於2月27日至3月27日，在布碌崙(布魯克林)NARS Foundation舉辦展覽「Gateway(repaved)」。(記者馬璿／攝影)

比起明確的台灣文化符號，何珈寧選擇用融合社會價值觀與生命經驗的元素創作，將攀岩石塗上玉石的顏色，便是其中一個象徵。(記者馬璿／攝影)

擅長運用日常素材的何珈寧，過去也曾使用英語雜誌等媒材創作，其中蘊含著「向上」文化意涵，「單字的累積變成讓人可以攀爬到另一種社交地位的工具，更會成為人向上爬的實際證明，」意圖用更為視覺化的方式表達此種精神的她，想到了攀岩。語言成為人爬升階級的支點，對於第一代移民的她來說更為深刻，「我確實是因為會了這個語言而來到美國生活、工作，但我會想，在過程中支撐我的究竟是什麼？其實不一定是語言，而是我在台灣的家和作為台灣人的身分認同」。

作品強烈反應出何珈寧的過去與現在，在創作Gateway(repaved)時，她的人生也因成為人母而有翻天覆地的轉變，她不只轉向使用如蜂蠟、兒童黏土等孕期友善的媒材，更讓她思考如何讓孩子在長大後還能與台灣的有所連結。「剛開始在做作品時只是單純討論語言的元素，但當我懷孕後，我的作品方向也有轉變，我開始想怎麼樣讓我的小孩長大後接觸我的文化背景」。

不過，比起使用明確的台灣符號在作品中，何珈寧的作法則更為隱晦。她以社會賦予的價值觀、東方文化中具代表性的顏色，或者材料的選擇來展現她經消化與咀嚼過後的台灣經驗，尤其台、美兩地對於「攀爬」觀念的差異，更是她創作中的一大特色。何珈寧感嘆，「來美之後，我才意識到這樣的壓力在台灣有多大，這個作品也是想要展現我們從小到大生活的社會在觀念上的巨大差異，但也是我的身分認同、背景，才得以支撐我在這裡的踏實感」。 Gateway(repaved)以「攀爬」為主要意象，在牆面上安裝數個由蜂蠟與黏土製成的玉色攀岩石，嵌入牆面的鐵鍊上則是連接一連串的GRE單字。(記者馬璿／攝影)