曼達尼留任亞當斯市府4高層 延續公衛、採購政策

記者曹馨元／紐約報導
候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)29日宣布將留任亞當斯(Eric Adams)政府的四名高層官員，延續在公共衛生、法醫鑑識、市府採購與運作等關鍵領域的既有政策方向。

曼達尼表示，將重新提名卡茲(Mitchell Katz)任市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)總裁兼執行長，葛拉漢(Jason K. Graham)將繼續擔任市首席法醫官；此外，他也將留任加納(Michael Garner)為市府首席商業多元化官員，以及巴夏爾(Mir Bashar)為市府首席行政官。

「這些續任決定，反映我對穩健且具經驗的領導團隊的承諾，確保市政運作能為紐約市民帶來實質成果」，曼達尼說。除了這四名高層官員，曼達尼也留任現市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)，該任命仍被外界視為新市長試圖穩定治安的重要舉措。

卡茲自2017年起掌舵市公立醫院系統，領導該體系度過新冠疫情，並透過「NYC Care」計畫擴大對無保險居民的醫療服務。此次重新提名，正值公立醫院體系準備重大擴張之際，包括將瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)並入該系統；卡茲的續任仍須獲該體系董事會批准。

葛拉漢於2022年出任首席法醫官，負責全市死亡案件的鑑識調查。身為法醫辦公室的資深成員，他長期關注藥物過量死亡問題，並就鴉片類藥物危機與地方、州及聯邦機構協調應對。

曼達尼同時表示，加納將續任首席商業多元化官員，負責推動少數族裔與女性企業取得更多市府合約機會。加納於2023年上任後，已為相關合格企業在州及市層級創造數百億元的合約款項。在進入市府前，他曾在大都會運輸署(MTA)擔任多元化相關高階職務逾十年。

而巴夏爾則自2022年起擔任首席行政官，未來將持續負責市政廳日常運作，包括預算、合約及內部行政事務；他曾在前市長白思豪(Bill de Blasio)任內從事預算與財務規畫工作。

