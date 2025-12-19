強風暴來襲 南布碌崙、皇后區與史島恐淹水

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨。(路透)
國家氣象局(NWS)與紐約市緊急事務管理局(NYCEM)發布警報指出，一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨，並提高沿海與低窪地區發生洪水的風險；市府已對全市發布出行警告，呼籲市民與旅客留意官方資訊，提前做好防範準備。

氣象單位表示，夜間風勢將增強，陣風可能達每小時45至50哩，恐造成樹木倒塌、電力中斷及物品被強風吹落；NYCEM呼籲民眾提高警覺，並固定室外鬆散物品，避免將車輛停放在樹木附近。行經橋梁與高架道路時須小心行駛，相關單位也不排除視情況在橋上實施車速或車輛類型限制。

持續性降雨將夾帶雷雨，累積雨量可能達1至1.5吋。另有預報部分時段累積雨量約為0.5至0.75吋(約12至19毫米)。在強降雨、強風及天文大潮共同影響下，低窪與排水不良地區恐出現大範圍積水甚至洪水。

預報顯示，周五凌晨4時至上午10時，長島及皇后區易淹水地段可能出現最高約30公分的積水；周五凌晨5時至上午11時之間，曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、史泰登島，以及新澤西州的哈德遜郡、艾薩克士郡與友聯市，沿海與低窪區域恐更可能出現海水倒灌風險。

官員指出，部分道路及地勢較低的場所可能出現輕度淹水，提醒駕駛預留更多行車時間，切勿繞過路障或駛入積水路段。

直至周五上午，可能發生沿海洪水的史島、南布碌崙與皇后區南部，預計可能出現最高約1呎的積水，其他沿海地區亦不排除出現輕微淹水。市府建議民眾在漲潮時段避免行駛沿海道路，並依循地方政府與相關單位發布的防洪指引。此外，周五的強風天氣也可能影響渡輪運作，碼頭也可能暫時關閉，民眾可透過網站或應用程式查詢時刻表與警示資訊。

交通方面，官方表示這波天氣可能衝擊陸路與航空運輸，造成周四晚間至周五的航班延誤或取消，呼籲旅客盡早查詢行程狀態，保留彈性，並做好延誤準備。

氣象部門表示，若身處易發洪水地區，應及早轉移至地勢較高處，並配合地方政府的疏散命令，離開前妥善鎖好門窗。若時間允許，可關閉或斷開水、電、瓦斯等公用設施與電器，以降低觸電風險。

民眾也應避免進入地下室或任何被水淹沒、且可能有電線或插座的空間，勿在洪水中涉水行走，即便水看似不深，僅約六吋深的快速水流也足以將人沖倒，盼民眾提高警覺，確保自身與家人的安全。

布碌崙 紐約市 皇后區

