台灣護士參訪紐約公立醫院 交流特殊病原體照護

記者鄭怡嫣／紐約報導
台灣訪問護士(左二)近日在紐約市公立醫院系統展開為期一周交流，深入了解醫院的特殊病原體項目，同時也輸出台灣在照護重症新冠患者方面的經驗。(紐約市公立醫院系統提供)
台灣訪問護士(左二)近日在紐約市公立醫院系統展開為期一周交流，深入了解醫院的特殊病原體項目，同時也輸出台灣在照護重症新冠患者方面的經驗。(紐約市公立醫院系統提供)

為加強特殊病原體應變能力並加強國際醫療合作，一位來自台灣的訪問護士，近日在紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)展開為期一周的交流，深入了解醫院的特殊病原體項目，同時也輸出台灣在照護重症新冠患者方面的經驗等。

來自台灣大學醫院(NTUH)空氣隔離重症加護病房的註冊護士林珊，近日在紐約市公立醫院系統下屬的表維醫院，展開為期一周交流，參與了表維醫院特殊病原體項目團隊安排的完整培訓與觀摩計畫。同時她也參訪了同隸屬公立醫院系統的艾姆赫斯特醫院、哈林醫院、以及布碌崙(布魯克林)南區的健康中心與中央辦公室，進一步了解特殊病原體患者運送至表維醫院的流程及系統層級的協調機制。

「特殊病原體」指的是那些對人類具有高度致病性、傳播力強、且可能引起大規模公共衛生威脅的病原微生物或病毒，例如新冠病毒、伊波拉(Ebola)病毒以及高致病性禽流感病毒(H5N1)等。在訪問期間，林珊也分享了台灣大學醫院在照護重症新冠患者上的經驗，以及台灣在疫情應對中的重要啟示。

此行是紐約公立醫院與台灣衛生福利部疾病管制署合作計畫的一部分，旨在共同強化特殊病原體防備能力。林珊表示，此次訪問讓她深刻感受到國際合作所能產生的巨大影響力。紐約醫院的特殊病原體項目，展現了世界領先的準備與應對能力。她期待將這些寶貴經驗帶回台灣，協助當地醫院及全台灣持續提升高致病性傳染病的照護能力。

表維醫院重症醫學主任Vikramjit Mukherjee則表示，台灣在SARS與新冠之後累積的經驗，已形成一個更具前瞻性的特殊病原體照護願景，「透過這樣的跨系統的知識交流，我們能更有效提升全球保護醫護人員與社區，免受高致病性傳染病威脅的能力。」

