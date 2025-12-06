我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

交通癱瘓日上調堵車費方案 霍楚不鬆口

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市節日車流大增，可上調堵車費，但州長霍楚拒絕啟動該機制。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市節日車流大增，可上調堵車費，但州長霍楚拒絕啟動該機制。(記者劉梓祁╱攝影)

每逢節日季，曼哈頓車流量驟增，主要幹道與路口經常出現嚴重壅塞；儘管州法授權大都會運輸署(MTA)可在「交通癱瘓警示日」(Gridlock Alert Days)上調堵車費以紓解車潮，但紐約州長霍楚(Kathy Hochul)迄今仍拒絕啟動該項機制。

州法允許MTA在每年由市交通局(DOT)劃定的20個「交通癱瘓日」加收25%的堵車費，但在今年1月啟動收費前夕，霍楚下令禁止任何節日或特殊事件期間的額外附加費。她的辦公室於當時的平安夜發出指示稱，「在任何情況下，我都不會允許這項25%的附加費被啟用。」這項命令至今仍生效。

MTA目前每日收到堵車費近200萬元，依法須用於改善地鐵及其它交通基建。若啟用25%附加費，基本費率將升至11.25元。但霍楚辦公室說，節日期間維持街道暢通更重要，「民眾可選擇安全可靠的大眾運輸工具往返曼哈頓，這是最好的消息」。

儘管如此，交通維護團體對州長的決定不滿，甚至形容她像「聖誕怪傑」。倡議團體「乘客聯盟」(Riders Alliance)發言人珀爾斯坦(Danny Pearlstein)指出，「交通癱瘓警示日應伴隨實質行動，而不是象徵性的提醒。不論是高載客車輛(HOV)限制或附加費，紐約的主政者應做出大膽決策，而不是向節日交通擠壅塞投降」。

霍楚明年將競選連任，政策觀察者認為節日上調堵車費恐引發政治反彈。按規畫，MTA已核准在2031年將堵車費提高至15元。

堵車費 霍楚 MTA

上一則

孟昭文爭取85萬 整修長者公寓外牆

下一則

減少延誤 F/M線12╱8起調換行駛路線
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

F、M線下周起調換行駛路線 改善曼哈頓皇后區通勤

F、M線下周起調換行駛路線 改善曼哈頓皇后區通勤
MTA打擊逃票 地鐵安裝新閘機、公車設查票員

MTA打擊逃票 地鐵安裝新閘機、公車設查票員
紐約MTA出新招打擊逃票 公車設查票員、地鐵安新閘機

紐約MTA出新招打擊逃票 公車設查票員、地鐵安新閘機
堵車時刻助華裔產婦迅速送醫 亞裔警晉升獲贈鮮花

堵車時刻助華裔產婦迅速送醫 亞裔警晉升獲贈鮮花

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡