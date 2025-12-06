交通癱瘓日上調堵車費方案 霍楚不鬆口

紐約市節日車流大增，可上調堵車費，但州長霍楚拒絕啟動該機制。(記者劉梓祁╱攝影)

每逢節日季，曼哈頓車流量驟增，主要幹道與路口經常出現嚴重壅塞；儘管州法授權大都會運輸署(MTA )可在「交通癱瘓警示日」(Gridlock Alert Days)上調堵車費 以紓解車潮，但紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)迄今仍拒絕啟動該項機制。

州法允許MTA在每年由市交通局(DOT)劃定的20個「交通癱瘓日」加收25%的堵車費，但在今年1月啟動收費前夕，霍楚下令禁止任何節日或特殊事件期間的額外附加費。她的辦公室於當時的平安夜發出指示稱，「在任何情況下，我都不會允許這項25%的附加費被啟用。」這項命令至今仍生效。

MTA目前每日收到堵車費近200萬元，依法須用於改善地鐵及其它交通基建。若啟用25%附加費，基本費率將升至11.25元。但霍楚辦公室說，節日期間維持街道暢通更重要，「民眾可選擇安全可靠的大眾運輸工具往返曼哈頓，這是最好的消息」。

儘管如此，交通維護團體對州長的決定不滿，甚至形容她像「聖誕怪傑」。倡議團體「乘客聯盟」(Riders Alliance)發言人珀爾斯坦(Danny Pearlstein)指出，「交通癱瘓警示日應伴隨實質行動，而不是象徵性的提醒。不論是高載客車輛(HOV)限制或附加費，紐約的主政者應做出大膽決策，而不是向節日交通擠壅塞投降」。

霍楚明年將競選連任，政策觀察者認為節日上調堵車費恐引發政治反彈。按規畫，MTA已核准在2031年將堵車費提高至15元。