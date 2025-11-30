小商業星期六倡在地消費 華埠促社區繁榮

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
小商家為主的曼哈頓華埠同樣有大大小小各類店鋪參與感恩節前後的促銷活動。(記者范航瑜╱攝影)
小商家為主的曼哈頓華埠同樣有大大小小各類店鋪參與感恩節前後的促銷活動。(記者范航瑜╱攝影)

黑色星期五剛過去，紐約又迎來了「小商業周六」(Small Business Saturday)，以小商家為主的曼哈頓華埠，同樣有大大小小各類店鋪參與促銷。州長霍楚(Kathy Hochul)29日呼籲民眾多加支持本地商家，選擇向小型企業購物，而非大型企業旗下店家。

「小商業周六」作為全國推廣小商業的年度運動，於2010年發起，在感恩節後的周六舉行，旨在鼓勵消費者走入社區商店、支持在地經濟。霍楚呼籲州內居民參與活動，強調支持本地商家有助維持州內各地主要商圈的蓬勃發展。

「每一次我們選擇一家在地商店、餐廳或服務業者，就是在投資鄰里與社區，」霍楚表示。「我是小商家的女兒，深知經營家庭事業所需的長工時、辛勤付出與投入的心血。小商業周六提醒我們，這些本地企業不只是購物地點，更是創造機會的引擎與社區的重要基石。我鼓勵紐約人在這個節日季節多向小商家消費，讓我們的主街持續繁榮。」

紐約零售業擁有超過7萬家店舖，其中約81%為獨立經營店家。全州小型企業(員工少於一百人)占所有企業的98%，雇用了近四成的私企部門勞工。

在曼哈頓華埠，曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)每年也有都會有相關活動，響應小商業周六。該活動旨在鼓勵市民購買具有華埠社區特色的商品或食物，以此來支持華人商家。在華埠，各類餅店、飲品店都推出了第二杯半價、滿一定金額送小禮品等促銷活動。相比起大企業的打折力度，華埠小商家的促銷力度通常較小，活動重點更在於社區互助與認同感。

除了最直接的購買商品服務以外，市府也提出了多種支持本地商家的方式，包括到社區內的獨立店家消費、購買禮品卡以支持商家前期收入、前往農夫市集選購當地產品、選購Taste NY農產品與手作品、到社區附近的餐館用餐、在社群媒體分享消費經驗，以及退貨時選擇店家抵用額度等，讓資金在地方社區持續流動。

