小商業星期六倡在地消費 華埠促社區繁榮

黑色星期五剛過去，紐約又迎來了「小商業周六」(Small Business Saturday)，以小商家為主的曼哈頓華埠 ，同樣有大大小小各類店鋪參與促銷。州長霍楚 (Kathy Hochul)29日呼籲民眾多加支持本地商家，選擇向小型企業購物，而非大型企業旗下店家。

「小商業周六」作為全國推廣小商業的年度運動，於2010年發起，在感恩節後的周六舉行，旨在鼓勵消費者走入社區商店、支持在地經濟。霍楚呼籲州內居民參與活動，強調支持本地商家有助維持州內各地主要商圈的蓬勃發展。

「每一次我們選擇一家在地商店、餐廳或服務業者，就是在投資鄰里與社區，」霍楚表示。「我是小商家的女兒，深知經營家庭事業所需的長工時、辛勤付出與投入的心血。小商業周六提醒我們，這些本地企業不只是購物地點，更是創造機會的引擎與社區的重要基石。我鼓勵紐約人在這個節日季節多向小商家消費，讓我們的主街持續繁榮。」

紐約零售業擁有超過7萬家店舖，其中約81%為獨立經營店家。全州小型企業(員工少於一百人)占所有企業的98%，雇用了近四成的私企部門勞工。

在曼哈頓華埠，曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)每年也有都會有相關活動，響應小商業周六。該活動旨在鼓勵市民購買具有華埠社區特色的商品或食物，以此來支持華人商家。在華埠，各類餅店、飲品店都推出了第二杯半價、滿一定金額送小禮品等促銷活動。相比起大企業的打折力度，華埠小商家的促銷力度通常較小，活動重點更在於社區互助與認同感。

除了最直接的購買商品服務以外，市府也提出了多種支持本地商家的方式，包括到社區內的獨立店家消費、購買禮品卡以支持商家前期收入、前往農夫市集選購當地產品、選購Taste NY農產品與手作品、到社區附近的餐館用餐、在社群媒體分享消費經驗，以及退貨時選擇店家抵用額度等，讓資金在地方社區持續流動。