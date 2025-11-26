「曼哈頓已成空殼」皇后區網紅一席話引爆熱議

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
近日，一名自稱來自法拉盛皇后區女性拍攝的短片在社交媒體上暴紅。她在影片中直言：「皇后區才是過去的曼哈頓，現在的曼哈頓只是空殼」。這段長約90秒的影片在Instagram和TikTok上累積超過35萬次觀看、1500條留言，掀起網友激烈討論。

這位30多歲的女性表示，自己在法拉盛與貝賽(Bayside)長大，後來搬到曼哈頓生活十年，見證過東村(East Village)、翠貝卡(Tribeca)與西哈林(West Harlem)等社區的變化。她感嘆，曼哈頓早已失去昔日的創意與活力，取而代之的是高房租、精品店與千篇一律的連鎖品牌。她說，「走在西村的第八大道上，到處都是星巴克、Baskin Robbins、Five Guys……那些曾經讓這座城市有趣的角落都不見了」。

影片中，她批評曼哈頓被過度商業化與貴族化，原本多元、自由的文化被新興財富與高租金擠壓得所剩無幾。她形容，現今的曼哈頓像是一個「巨大的購物中心」，而真正能感受到紐約精神的地方，其實早已轉移到皇后區。

她說，當自己想要體驗地道文化、美食與多元氛圍時，會前往法拉盛、艾姆赫斯特(Elmhurst)、傑克森高地(Jackson Heights)或阿斯托里亞(Astoria)。她說，「那裡有世界各地的餐廳、語言和人情味，讓我重新找到『紐約』的感覺」。

這段影片引起兩極反應。支持者認為她說出了紐約的現實，也有許多曼哈頓居民反駁，表示城市的變化本來就是時代進步的一部分。

曼哈頓 法拉盛 皇后區

