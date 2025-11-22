皇后區取景 劉玉玲新片「柔似蜜」12月上映 聚焦亞裔家庭

《柔似蜜》(Rosemead)即將於12月上映，製作人雷敏妮(中)與紐約州眾議員金兌錫、紐約市議員黃敏儀，以及亞美醫師協會和AAPI代表合影。(記者戴慈慧／攝影)

由劉玉玲主演的新片「柔似蜜」(Rosemead)即將於12月上映，製作單位19日在皇后區 法拉盛與華社媒體與民代會面，分享這部以亞裔家庭心理健康 為核心的電影；雖然故事設定在洛杉磯聖蓋博谷，但電影大部分場景其實都在皇后區拍攝。

這部影片改編自真實故事，描述一名移民母親獨自面對患有精神疾病的兒子，卻苦無方向。

「柔似蜜」製片人雷敏妮(Mynette Louie)透露，「柔似蜜」雖然以加州 為背景，但劇組只在洛杉磯拍攝了四天，其他時間都在皇后區與長島完成拍攝。「我們在貝賽找到一棟房子，看起來完全像加州。附近又有華人商場、中藥房等場景，非常符合故事設定」。她表示，一旦找到核心場景，「整個團隊就決定乾脆把故事留在皇后區來拍」。

對出生於傑克遜高地(Jackson Heights)的劉玉玲而言，回到皇后區拍片也別具意義。雷敏妮說，整個劇組包括演員、導演與出資者，多數人都有親身或家庭成員與心理健康相關的經驗，使得拍攝現場情感濃厚，「大家都把這部片當成自己的故事」。

出席活動的民代包括紐約州眾議員金兌錫(Ron Kim)、紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)等。兩位民選官員均表示，新冠疫情後亞裔社區中青少年焦慮、憂鬱與自殺意念急速上升，心理健康「已是華人社群最需要談、卻最少被說出口的議題」。

亞美醫師協會董事、醫師劉玉清(Pauline Lau)在會上指出，電影的重要性不僅在呈現疾病，更提醒社區「心理健康不只是沒有病，而是能活得好、能茁壯」。她說：「我看預告就落淚。片中母親的情緒讓人感同身受。我希望這部電影能讓更多家庭願意開口、願意尋求幫助。」

「柔似蜜」將於12月6日下午1時在AMC Lincoln Square舉辦特別場放映。地址：1998 Broadway, New York, NY 10023。