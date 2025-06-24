大紐約客家會辦「藍染體驗」台灣團隊來美授課 首對外開放

僑委會海外青年文化大使(FASCA)文化講師湯馥雲(圖右)與王嘉玲(圖左)說明藍染工藝與歷史。(記者尤昱程／攝影)

大紐約客家會與北美洲台灣婦女會紐約分會日前在紐約華僑文教中心合辦藍染體驗工作坊，近50名民眾踴躍參加，活動邀請文化老師現場教學與導覽，推廣客家傳統技藝與藍染文化背景。

大紐約客家會會長鍾艾霖表示，活動原本由客家會成員內部傳授，去年曾邀請台灣太平藍團隊來美授課，廣受好評後，今年首次對外開放。

鍾艾霖說，活動亦為7月將赴賓州 舉辦的美東夏令營進行預熱，屆時將介紹客家藍染文化，「今天場地已幾乎爆滿，我們很高興與婦女會合辦，技術由我們提供，藍染布料和工具也大多自台灣帶來，唯有染料因運送限制改為美國當地購買。」

活動並邀請僑委會海外青年文化大使(FASCA)文化講師湯馥雲與王嘉玲說明藍染工藝與歷史。湯馥雲指出，藍染常見於各地文化，客家人早期利用野外常見植物「馬藍」提煉染料，既節省又實用，並發展出可交易的經濟價值。

她說，這種染色方式數百年來都靠天然發酵製作，近年台灣各地亦有藍染體驗營重新傳承這項文化，而藍染成品多為獨一無二，「即使相同技法，不同人染出的作品也不盡相同，這正是它吸引人的地方。」