「菜鳥新移民」黃頤銘重返華埠餐飲 夏季中式菜單搶先看

黃頤銘自6月起在下東城酒館「花店」推出名為「Gazebo」的夏季中餐快閃套餐計畫。(取材自The Flower Shop的Instagram)

華裔 名廚、作家與餐廳老闆黃頤銘(Eddie Huang)即將重返其餐飲起點的下東城。自6月起，他將於華埠 附近的愛烈治街(Eldridge St.)107號、酒館「花店」(Flower Shop)，推出名為「Gazebo」的夏季中餐快閃套餐計畫，持續至9月，並為籌備中的紐約新餐廳暖身。

這場試營運餐會結合中餐與希臘風味，主打三道式現代中餐晚餐，每周三至周五晚上供應，每人80元，分7時與9時兩輪上桌。11日的開幕場已售罄。黃頤銘表示，菜單設計靈感來自妻子希臘家族自營的橄欖園，其中一大亮點是採用其家族自產的橄欖油入菜。

菜色包括混搭帕瑪火腿與蛤蜊的「擔擔麵」、獅子頭肉丸，以及海南風味整尾龍蝦吐司，搭配龍蝦鉗蓋飯，與花店平日菜單風格迥異。「Gazebo」餐會名稱則致敬1980年代Italo-disco音樂浪潮中的黎巴嫩歌手Gazebo。

「Gazebo」是這位華裔名廚回歸紐約餐飲界的試金石，是他相隔五年首次在紐約主理餐飲項目。近年來，黃頤銘舉家搬至洛杉磯 ，將重心轉向影視發展，鮮少涉足餐飲。黃頤銘接受「Eater」採訪表示，他的新餐廳計畫鎖定下東城至翠貝卡(Tribeca)之間的20個街區內，但坦言目前經濟不穩、租約難簽，開店時程可能延至明年。

現年42歲的黃頤銘成長於華府華埠，父母來自台灣。他曾任律師，後轉戰餐飲，出版回憶錄「菜鳥新移民」(Fresh Off the Boat)，記錄他從律師轉行廚師的人生歷程，並被改編為同名電視劇。他亦主持紀錄片節目「黃的世界」(Huang's World)，成為亞裔文化的重要聲音之一。