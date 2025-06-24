台式快餐Yumpling重返曼哈頓展店 搶攻中城年輕通勤族

台式快餐品牌Yumpling最初於跳蚤市場起家，後來在曼哈頓中城開設餐車，逐步打響知名度。(取材自Yumpling官網)

台式快餐品牌Yumpling近日重返品牌發跡地曼哈頓中城，在當年餐車營運地點不遠處開設新分店「Yumpling Midtown」，正式加入中城辦公族的午餐競爭行列。

Yumpling Midtown位於東52街16號，鄰近麥迪遜大道，方便東側辦公族與洛克斐勒中心上班族前往。距離不遠的東58街也有另一台灣餐廳「呷飽」(JaBä)，主打內用空間與精緻台菜，將台灣街頭小吃帶入高級餐飲舞台。

盡管近日才剛開幕，Yumpling籌備消息早在去年已傳出。創辦人余大榕(Chris Yu)表示：「當年在中城營運餐車的經驗證明，這套菜單在上班族中很受歡迎。我們屬於快速便餐型態，不走傳統內用路線，目標是吸引年輕通勤族。」

Yumpling最初僅是皇后區長島市 (Long Island City)的一家小攤，2020年才在長島市開設首家實體外賣餐廳，成為當地華人居民的熟悉選擇。新店菜單將延續長島市總店風格，主打煎餃和多款飯類，包括炸豬排、鹽酥雞、滷肉飯，還有牛肉麵等麵食。店內設有少量座位，整體仍以外賣和快速流動為主。

過去五年間，紐約市 湧現了多家多元便當品牌，為辦公族提供較傳統三明治、沙拉之外更豐富的午餐選擇，而中餐自然成為了其中的大熱門類。主打亞洲料理的LIC美食廣場(LIC Food Hall)今年5月登陸長島市，集結十家餐飲品牌，其中三家首次進軍紐約。Yumpling的經營模式類似於中式便當品牌Milu。Milu由米其林三星餐廳Eleven Madison Park前主廚Connie Chung創立，在疫情 期間開業，目前僅剩炮台公園城(Battery Park City)一處分店。