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紐約警局法拉盛招募 鼓勵亞裔青年投身警界

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市警局交通局副局長、華裔一星副警司葛彧彥表示，希望讓更多民眾了解警察的實際工作內容。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市警局交通局副局長、華裔一星副警司葛彧彥表示，希望讓更多民眾了解警察的實際工作內容。(記者高雲兒╱攝影)

為鼓勵亞裔社區青年參與公共安全事業，紐約市警21日下午在法拉盛天廣(Tangram)購物中心舉辦警察招募推廣活動，吸引大批學生與家庭踴躍參與。活動由市警局與亞裔玉石協會(Asian Jade Society)、亞裔高級警官協會(AAPEX)、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)及天廣聯合主辦，旨在提升亞裔參與度，推動族裔多元執法團隊的建構。

紐約市警局交通局副局長、華裔一星副警司葛彧彥(Sylvester Ge)表示，選擇在法拉盛舉辦這次活動，是因為這裡是華人最集中的社區之一，「我們希望讓更多民眾了解警察的實際工作內容，也鼓勵年輕人從學員計畫(Cadet)與青年探索(Explorers)等早期項目開始，逐步認識甚至加入警局。」

葛彧彥表示，現場有多個警察部門參與，包括交通組、特種單位(ESU)、高速公路部門、山地騎警、學生探索與學員計畫(Explorer & Cadet Corps)、招募單位以及亞裔社區警務人員協會等，展現警局的多樣性與多管道職涯進路。他也坦言，目前全市制服持槍警員約3萬多人，但實際人力仍短缺數千人，亞裔警員的加入將有助於改善社區溝通與文化理解。

華商會首席顧問杜彼得說，FCBA長年與警方保持合作關係，對於此次受邀協辦感到責無旁貸，「治安對社區與經濟發展至關重要，只要警局有需要，我們能做的就一定會幫忙」。他表示，「我們也希望透過這樣的活動，讓更多年輕人勇於承擔社會責任，投入公共服務。」

他也提醒，建立與華人社區的有效連結，應優先著重於文化理解與執法敏感度，而非單一族裔比例，「有時不在於是否是華裔警察，重要的是警察是否真正了解我們的社區。」

活動同時設有抽獎與贈品攤位，吸引不少家庭駐足參與。許多參與者表示，透過與現任亞裔警官面對面交流，不僅對警局多元職能有更深入認識，也增強了對投身執法工作的興趣與信心。

許多參與者表示，透過與現任亞裔警官面對面交流，不僅對警局多元職能有更深入認識，也...
許多參與者表示，透過與現任亞裔警官面對面交流，不僅對警局多元職能有更深入認識，也增強了對投身執法工作的興趣與信心。(記者高雲兒╱攝影)
華商會首席顧問杜彼得說，FCBA長年與警方保持合作關係，對於此次受邀協辦感到責無...
華商會首席顧問杜彼得說，FCBA長年與警方保持合作關係，對於此次受邀協辦感到責無旁貸。(記者高雲兒╱攝影)
許多參與者表示，透過與現任亞裔警官面對面交流，不僅對警局多元職能有更深入認識，也...
許多參與者表示，透過與現任亞裔警官面對面交流，不僅對警局多元職能有更深入認識，也增強了對投身執法工作的興趣與信心。(記者高雲兒╱攝影)
葛彧彥(右)感謝華商會總幹事王能。(記者高雲兒╱攝影)
葛彧彥(右)感謝華商會總幹事王能。(記者高雲兒╱攝影)
為鼓勵亞裔社區青年參與公共安全事業，紐約市警21日下午在法拉盛天廣購物中心舉辦警...
為鼓勵亞裔社區青年參與公共安全事業，紐約市警21日下午在法拉盛天廣購物中心舉辦警察招募推廣活動。(記者高雲兒╱攝影)

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