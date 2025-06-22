啟揚中心主辦黃梅戲 免費課程招生

由啟揚文化中心主辦的「黃梅風華」新聞發布會暨特別演出，18日下午於法拉盛舉行，現場觀眾反應熱烈。(記者高雲兒╱攝影)

由啟揚文化中心主辦的「黃梅風華」新聞發布會暨特別演出，18日下午於法拉盛 舉行，現場觀眾反應熱烈。此次演出由戲劇世家出身的黃妤擔任教學與藝術指導，帶領社區民眾在短期課程後登台演出，展現黃梅戲的動人魅力與跨代傳承潛力。

本次活動由「黃梅雅韻」系列課程成果匯報演出為主軸，演出者皆為參與課程的社區人士，包括王惠嶽、甘台甯、陳麥潔明等知名人士，許多學員經過數個月密集訓練，掌握基本唱腔與舞台身段。雖然指導教師黃妤本次並未親自登台演出，但她在聲腔、表演、服裝與美學上的細緻教導，使學員的表現獲得觀眾一致好評。

活動最後還開放觀眾合唱互動，共同感受黃梅調的優美旋律與集體氛圍。有觀眾表示，該課程不僅提供傳統藝術入門體驗，更在服化道、美學素養與中式舞台文化方面培養社區對傳統文化的認同與興趣。

黃妤表示，一場完整的黃梅調專場演出將於11月29日在法拉盛市政廳舉行，現正開放報名參與後續免費課程與演員遴選，歡迎各界愛好者參與。有意者撥打(718)359-1888。