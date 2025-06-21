不裝硬漢… 男性心理健康講座「10個我可以」助減壓
班森賀華人社區服務中心攜手亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation)，邀請市衛生局專員到華社舉辦男性心理健康講座，用生動活潑的方式介紹亞裔男性如何打破固定思維，通過交流紓解壓力，獲得心理健康。這個講座得到了州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡的支持。
市衛生與心理健康局亞裔外展與培訓專員宋怡幀(Echo Song)以「我可以」為主題展開了這次講座。她認為華裔社區受到傳統的男主外女主內的固定心理模式影響，男性往往承受著過大的心理壓力，把吐露內心的感受視為軟弱。實際上，為了自己的心理健康，男性沒有必要裝硬漢，可以用各種方式給自己減壓。
宋怡幀強調，「我可以：尋求幫助、談論自己的感受、需要支持、去接受心理治療、哭泣、情緒崩潰、有糟糕的一天、表現出脆弱、感覺自己軟弱、不覺得自己很好」。宋怡幀逐個解釋了這十個「我可以」，並舉例說明。她認為心理模式的轉換和重建不可能一蹴而就，是一個長期的過程，需要男性時時提醒自己，也需要家人的幫助。
亞美醫師協會公關部助理副總裁黃雪莉(Shirley Huang)在講座現場介紹，這是紐約州華社第一次辦男性心理健康的中文講座，她認為這是一個非常現實的問題，必須引起足夠的重視。
州眾議員寇頓(William Colton)說，男性和女性一樣，會有許多煩惱和擔憂需要傾訴，比如現在聯邦移民與海關執法局(ICE)到處抓人，許多亞裔男性移民就承擔了很大的心理壓力。他認為男性也應該通過和家人朋友交談來給自己減輕心理負擔。
華人社區服務中心員工權叔說，這個講座讓他很受啟發，也很有幫助。過去自己煩躁的時候也會發脾氣。現在覺得這樣不好，以後要多想想，多和家人平和地溝通。
華人社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊，以及市議員莊文怡辦公室的伍溢文都參加了這次活動。
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