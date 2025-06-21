不裝硬漢… 男性心理健康講座「10個我可以」助減壓

市衛生與心理健康局的宋怡幀在班森賀華人社區服務中心舉辦男性心理健康講座。(記者胡聲橋╱攝影)

班森賀華人 社區服務中心攜手亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation)，邀請市衛生局專員到華社舉辦男性心理健康 講座，用生動活潑的方式介紹亞裔 男性如何打破固定思維，通過交流紓解壓力，獲得心理健康。這個講座得到了州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡的支持。

市衛生與心理健康局亞裔外展與培訓專員宋怡幀(Echo Song)以「我可以」為主題展開了這次講座。她認為華裔社區受到傳統的男主外女主內的固定心理模式影響，男性往往承受著過大的心理壓力，把吐露內心的感受視為軟弱。實際上，為了自己的心理健康，男性沒有必要裝硬漢，可以用各種方式給自己減壓。

宋怡幀強調，「我可以：尋求幫助、談論自己的感受、需要支持、去接受心理治療、哭泣、情緒崩潰、有糟糕的一天、表現出脆弱、感覺自己軟弱、不覺得自己很好」。宋怡幀逐個解釋了這十個「我可以」，並舉例說明。她認為心理模式的轉換和重建不可能一蹴而就，是一個長期的過程，需要男性時時提醒自己，也需要家人的幫助。

亞美醫師協會公關部助理副總裁黃雪莉(Shirley Huang)在講座現場介紹，這是紐約州華社第一次辦男性心理健康的中文講座，她認為這是一個非常現實的問題，必須引起足夠的重視。

州眾議員寇頓(William Colton)說，男性和女性一樣，會有許多煩惱和擔憂需要傾訴，比如現在聯邦移民與海關執法局(ICE)到處抓人，許多亞裔男性移民就承擔了很大的心理壓力。他認為男性也應該通過和家人朋友交談來給自己減輕心理負擔。

華人社區服務中心員工權叔說，這個講座讓他很受啟發，也很有幫助。過去自己煩躁的時候也會發脾氣。現在覺得這樣不好，以後要多想想，多和家人平和地溝通。

華人社區服務中心負責人羅添福和吳燕珊，以及市議員莊文怡辦公室的伍溢文都參加了這次活動。