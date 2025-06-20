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斯靜格法拉盛造勢 籲增社區治安

記者尤昱程╱紐約報導
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斯靜格法拉盛造勢活動，現場支持者眾多。(記者尤昱程╱攝影)
斯靜格法拉盛造勢活動，現場支持者眾多。(記者尤昱程╱攝影)

距離民主黨初選不到一周，紐約市長參選人、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)19日在法拉盛圖書館前舉行造勢活動，呼籲選民將他列為「第一順位」，強調本屆選舉關係紐約未來，也關係亞裔與移民社區的發聲機會。

斯靜格表示，自己多年來與亞裔社區保持密切互動，未來將持續推動語言平權、社區治安與可負擔住房。他說，「我們不會遺落任何一個移民社區，不會遺落法拉盛，也不會遺落亞裔。」

斯靜格的政見主軸包括改革公共住房、增加警力並改善工作條件以穩定執法人員留任，並提出「RISE育兒計畫」以改善托育與家庭照顧資源。他在擔任市主計長期間，曾揭露亞裔社區在市政資源分配上長期被低估，並呼籲市府正視少數族裔需求。

本屆紐約市長、公益維護人、主計長和市議員的黨內初選採「複選排名制」(Ranked-Choice Voting)，選民可依喜好順位標記最多五位參選人，並按喜好程度將他們排出名次。若首輪無人過半，得票最低者將遭淘汰，其選票依次轉給下一順位候選人，直至選出勝者。

根據馬瑞斯特輿論研究所日前公布的最新民調，前州長葛謨(Andrew Cuomo)與州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)分別以38%與27%領先，而斯靜格支持度約為4%，在排名投票制度下處於相對劣勢。

不過，儘管支持率不高，斯靜格在亞裔選民聚集的法拉盛地區仍展現出穩固支持。根據市競選財務委員會(NYC Campaign Finance Board)日前的統計，他在法拉盛至少獲得超過300筆捐款，總額逾7萬元。

斯靜格法拉盛造勢活動，現場支持者眾多。(記者尤昱程╱攝影)
斯靜格法拉盛造勢活動，現場支持者眾多。(記者尤昱程╱攝影)

亞裔 法拉盛 紐約市

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